El PS d'Ordino denuncia que el cost de la inversió del Govern a Grifols serà de 36 milions d'euros i no de 25

OrdinoEl PS d'Ordino ha mostrat la seva oposició frontal al projecte del laboratori de recerca que Grifols, juntament amb el Govern, ha de desenvolupar a la parròquia. El cap de llista de la territorial dels socialdemòcrates juntament amb X'Ordino, Joan Miquel Armengol ha denunciat que "el cost de la inversió del Govern no serà de 25 milions sinó de 36, tal com ho va dir ahir la candidata demòcrata Berna Coma, en un debat". Aquest canvi suposa un increment d'una mica més del 40% de l'inicialment pressupostat.

Armengol, acompanyat del número dos de la llista, Pere Mas, ha fet aquestes declaracions al peu del Prat de la Farga, on les obres per a preparar els terrenys per al laboratori d'investigació ja han començat. Quant a l'acord, no ha dubtat a qualificar-lo com a "nyap del Govern actual" i ha afegit que "cal felicitar el director general de Grifols perquè ha aconseguit, gratis, un terreny de 35.000 metres quadrats i que, a més a més, et paguin el 20% de la inversió".

El candidat del PS ha estat molt contundent i ha afegit que "això s'ha fet sense concurs. S'ha adjudicat a dit, i sempre acabem mirant a Espanya en lloc de França, que això també caldria equilibrar-ho". Armengol també ha tingut paraules cap a l'exministre Joan Martínez Benazet i ha dit que "és preocupant que formi part del consell d'administració d'aquesta nova societat que s'ha creat".