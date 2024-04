Els socialdemòcrates claudiquen del grup de treball per l'habitatge: "No té cap sentit"

ARA Andorra“Malgrat que la ministra ens diu que s’està treballant des de Govern i ens informarà dels següents passos (…) ells parlen de llei d’habitatge, i ens sorprèn molt perque no té cap sentit continuar participant en un mecanisme que finalment no està per fer allò que s’esperava”, així començava Judith Casal la roda de premsa més tensa per part del PS.

El partit ha decidit retirar-se de les feines del grup de treball sobre l’habitatge. La decisió va ser presa després de la presentació d’una iniciativa per part de l’executiu per expropiar temporalment els pisos buits que no estiguin en ús, una mesura que ha provocat un enrenou considerable al país.

La ministra Marsol va manifestar que es treballa activament des del Govern per informar els altres partits sobre els passos següents, segons els socialdemòcrates, no han rebut cap informació i acusa Govern de "legislar a cop de Twitter". Això ha estat arran la presentació del projecte de llei de sostenibilitat i dret a l'habitatge el que ha provocat que el grup de l'oposició expressi la seva decepció pel fet que no s’hagi promogut un debat més ampli i participatiu abans de prendre aquesta decisió unilateralment.

“És legítim que el Govern prengui decisions com fins ara de forma unilateral, però quin sentit té aprovar això en la sessió monogràfica?”, va abordar Judith Casal

Política de Twitter?

Susanna Vela ha volgut apuntar durant la roda de premsa que no han tingut cap mena de dades o informació per tal d’entendre “el que la llei presenta”, i explica que no estan d’acord amb la “forma de legislar” de Govern i malgrat que vol millorar la problemàtica el PS pensa que el dret a l’habitatge hauria de tenir la seva pròpia llei.

Baró critica el "màrqueting polític que fa DA" i la seva manera de legislar com si es tractés de Twitter, comenta el conseller socialdemòcrata. En referència a fer diverses accions d’acord amb l’opinió pública. A més, retreu que Govern proposa una mesura ja recomanada pel PS el 2022.

La mesura anunciada ha rebut crítiques ferotges de diverses associacions de propietaris i empresaris del país, que consideren que aquesta expropiació no soluciona els problemes d’habitatge de manera efectiva i pot tenir efectes negatius en l’economia. La retirada del PS de les feines del grup de treball planteja noves incògnites sobre el futur de les polítiques d’habitatge i la necessitat d’un diàleg constructiu entre tots els actors implicats.