PS Progressistes SDP+ advoca perquè el sistema sanitari es financi amb impostos

Andorra la VellaLa número dos de la llista nacional del Partit Socialdemòcrata Progressistes SDP+, Judith Salazar, destaca que és "una evidència que viure a Andorra és cada vegada més car i que el cost de la vida s'ha augmentat exponencialment en relació amb els salaris i les pensions i que alguna cosa hem de poder fer". Davant aquesta situació creu que cal millorar salaris i pensions. La proposta socialdemòcrata per sostenir el sistema de pensions passa per "traslladar els punts de la branca general a pensions" i que treballadors i empresaris "deixin" de "finançar la sanitat pública" i que aquest finançament es faci "per via d'impostos, que té tota la lògica i coherència".

Salazar ha recordat que aquesta legislatura s'ha consolidat al Consell General una comissió per revisar el sistema de pensions "i fer-los sostenible" però ha destacat que davant aquest treball cal que se sigui "honestos" amb els números parlant-ne però sense ser "tendenciosos" i ha descartat que es pugui parlar de "col·lapse" o de "situació de fallida". En aquest sentit, ha manifestat que és cert que calen reformes, però que "tenim un bon coixí" i, per tant, hi ha marge per plantejar els canvis. Així, l'aliança socialdemòcrata defensa una reflexió més àmplia, de "país", per saber per exemple si "té sentit que treballadors i patronal siguin els que sostenen la sanitat pública".

Salazar ha destacat que davant el fet que la població ha vist disminuït el seu poder adquisitiu cal "un canvi de rumb en les polítiques laborals i pel que fa a la CASS" per "revertir la situació", que és el que vol l'aliança socialdemòcrata.

Pel que fa als salaris, la número dos de PS Progressistes SDP+ ha defensat que cal "donar-li la volta com un mitjó a l'estructura, la dimensió i el desenvolupament de les polítiques laborals" i que s'impulsin "mecanismes de diàleg social on sindicats i patronal s'assenten a la mateixa taula que qui ha de legislar per trobar solucions equilibrades, compartides i fruit de la negociació" i que una de les parts no aconsegueixi condicions "més beneficioses" que la resta. D'altra banda, ha defensat que cal que "d'una vegada" s'agafi el compromís d'apujar el salari mínim fins al 60% del salari mitjà tal com marca la Carta Social Europea.