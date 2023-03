PS-SDP + aposta per ubicar l'Arxiu Nacional a la Massana per dotar-lo de més seguretat

La MassanaLa candidatura territorial a la Massana de PS SDP + aposta per traslladar l'Arxiu Nacional a la parròquia massanenca per dotar-lo de més seguretat. Tal com ha apuntat aquest divendres el primer candidat de la llista, Miquel Moliné, el fet d'ubicar aquesta instal·lació a l'hotel Rosaleda d'Encamp, seu del ministeri de Cultura, no és una bona idea si el que es vol és "tenir els documents i l'Arxiu del país salvaguardats". En aquest sentit, Moliné ha posat en relleu que "Encamp és una zona inundable", per la qual cosa "no podem deixar tota la documentació relativa a la història del nostre país tan a prop del riu".

D'aquesta manera, l'aliança socialdemòcrata creu que "la Massana és un bon lloc pel simple fet que estaria en una zona allunyada del riu". La idea que proposa la formació, per tant, és la creació d'un nou edifici "que estigui totalment adaptat a les condicions que necessita la documentació dipositada a l'Arxiu". "Com sabem, per conservar arxius fotogràfics o pergamins de molta antiguitat es necessiten unes condicions d'hidrografia i temperatura adients" i, d'aquesta manera, "el nou edifici es podria adaptar a aquestes condicions", ha apuntat.

Així doncs, l'aposta passa per ubicar aquesta nova infraestructura als terrenys que hi ha tot just davant de l'oficina de Nord Andorrà, ja que "el 2009 i el 2011 teníem un acord amb el comú perquè cedís una parcel·la urbana en aquesta zona", malgrat que si no es pot fer finalment en aquest punt, "podria ser en qualsevol altra zona de la parròquia".

Finalment, i tenint en compte que aquest divendres se celebra el darrer dia de la campanya electoral, Moliné ha aprofitat per fer un balanç de les dues darreres setmanes assegurant que "la campanya ha anat molt bé i ha estat prou neta entre tots els candidats, almenys els de la territorial, i estem força animats quant al resultat que podem obtenir, especialment a nivell nacional", tenint en compte que "a nivell parroquial serà una batalla bastant renyida".