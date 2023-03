PS-SDP + aposten per la col·laboració publicoprivada per afavorir l'emprenedoria a l'ensenyament superior

Sant Julià de LòriaLa coalició PS-SDP + han presentat aquest dijous les propostes programàtiques entorn l'ensenyament superior, en un acte celebrat a la Universitat d’Andorra (UdA). "L'ensenyament superior serà el que ens podrà treure de la crisi, pot crear riquesa i un nou pol d'atracció d'empreses", ha afirmat Susanna Vela, número tres de la llista nacional progressista. En aquest sentit, la coalició socialdemòcrata té la voluntat de desenvolupar la formació continuada definint un programa de postgraus i formacions estable amb les empreses i les associacions empresarials d'Andorra.

Per això, PS-SDP + han anunciat que aposten per la col·laboració publicoprivada per afavorir l'emprenedoria a l'ensenyament superior. "L'objectiu és que des del sector privat es pugui treballar amb la universitat, no només col·laborant en l'àmbit docent, com es fa ara, sinó també plantejant noves possibilitats de formació, tenint en compte la transició energètica", ha explicat Vela. És aquest àmbit en el qual PS-SDP + han considerat que cal potenciar els estudis superiors, "hi ha tota una sèrie de professions que tenen un futur espectacular i entenem que la universitat ha de poder anar oferint progressivament aquests estudis a l'alumnat", ha relatat Susanna Vela.

Seguint en les propostes dirigides a l'ensenyament superior, des de la coalició socialdemòcrata han anunciat la voluntat de potenciar la recerca al país. "Hi ha moltes persones que estan fent recerca, actualment, i el que hem de procurar és que aquestes persones que fan recerca puguin venir a fer-la a Andorra", ha assegurat Vela, la qual ha dit que l'objectiu de la formació política és establir convenis amb altres universitats i centres de recerca, en aquelles "recerques que poguéssim participar com a país. Això només fa que redundar en el benefici de la nostra societat i en la seva riquesa".

Pel que fa a les formacions que ofereix l'UdA, Susanna Vela ha asseverat que estan "contents" de la quantitat d'àmbits d'estudi que s'ofereixen, però ha matisat que "són formacions que s'han de revisar en el temps, s'han de millorar i ampliar. S'ha d'observar quines formacions deixen de tenir un interès social i buscar d'altres tipus de formacions, vinculades amb els nous temps i les noves necessitats". A més, PS-SDP + porten al programa altres propostes pel que fa a ensenyament superior, com per exemple l'elaboració d'una llei de recerca i foment de la recerca i la creació d'un parc tecnològic, com a pol d'atracció de coneixement i que possibiliti l'atracció de nous projectes innovadors d'ensenyament superior.

Obligatorietat de l'ensenyament fins als 18 anys

La número tres de la llista nacional PS-SDP +, Susanna Vela, s'ha mostrat contrària a l'ampliació de l'obligatorietat de l'ensenyament fins als divuit anys. "Hem d'intentar que no hi hagi abandonament escolar, sabem que hi ha moltes persones que abandonen els estudis perquè no volen continuar, però no les podem deixar sense estudis. Nosaltres proposem aquestes escoles de noves oportunitats, per donar una alternativa a aquestes persones i, així, puguin tenir algun tipus d'estudis, perquè si no tindran moltes dificultats en el mercat laboral. Com a societat no podem deixar de formar-nos i com a gestors públics no podem deixar que hi hagi persones que abandonin els seus estudis perquè no congenien amb el sistema", ha conclòs Vela.