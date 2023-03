PS-SDP + proposa construir el museu nacional i un centre cultural a l’espai de l’antiga plaça de Braus

Andorra la VellaConstruir a l'espai que ocupava la plaça de Braus el museu nacional i un "gran centre cultural" de tal manera que en aquesta darrera infraestructura s'encabeixi també la biblioteca nacional. Aquesta és la proposta que PS SDP+ ha posat sobre la taula, defensant que aquestes dues construccions estiguin al centre d'Andorra la Vella.

La número dos de la coalició socialdemòcrata a la capital, Maria Antònia Sanchiz, ha defensat que el centre cultural sigui un espai de "creació artística i cultural" en un punt especialment cèntric. I ha lamentat que faci anys que es parla del museu nacional i que mai s'acabi concretant. "Durant quatre anys què s'ha fet? Res, nosaltres el que volem és fer", ha defensat la número dos de PS SDP+ a la capital.

"S'ha parlat del multifuncional per anar a tants indrets que al final no va enlloc, al final està penjat i no tenim multifuncional ni tenim l'espai per encabir-lo, cosa que s'hauria de fer en un terreny públic", ha destacat Sanchiz, recordant que l'espai que ells proposen per al museu nacional va ser un dels que es van estudiar com a ubicació de l'espai multifuncional.

Sanchiz ha defensat que es facin infraestructures per al gaudi de la ciutadania, que entendria llavors les molèsties que causen les obres, ja que ho veurien recompensat amb espais públics. En aquest sentit, ha fet una crida a fer intervencions que vagin més enllà "del totxo i la pols".