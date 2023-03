PS-SDP proposa reduir al 0% l'IGI dels productes de primera necessitat i incrementar el tipus general al 5%

Sant Julià de LòriaEl cap de llista de PS SDP +, Pere López, i el número u de la formació a la territorial de Sant Julià de Lòria, Gerard Alís, han presentat aquest dilluns les principals propostes de la formació en matèria de fiscalitat. En relació amb la imposició indirecta, i amb la voluntat de millorar el poder adquisitiu de la ciutadania i intentar reduir l'IPC, la coalició socialdemòcrata ha proposat baixar al 0% els impostos de tots els productes alimentaris i de primera necessitat; reduir del 4,5% a l'1,5% tot allò relacionat amb les despeses d'higiene i de neteja, així com les relacionades amb els animals de companyia, i baixar també a l'1% l'IGI dels productes culturals i del transport públic de passatgers. Com a contrapartida, segons ha exposat López, el partit ha proposat incrementar el tipus general de l'IGI, passant del 4,5% actual al 5%. "Entenem que són mesures molt necessàries en un moment com l'actual, ja que milloren el poder adquisitiu de les famílies perquè redueixen la despesa de la cistella de la compra", ha apuntat.

López també ha presentat les estimacions econòmiques que implicarien aquestes modificacions. En aquest sentit, ha manifestat que segons preveu el partit, es deixaria de recaptar al voltant de 3 milions d'euros amb la reducció al 0% dels productes de primera necessitat, mentre que l'increment del tipus general "pot suposar un increment en la recaptació d'uns 11 o 12 milions d'euros". Així, ha recalcat que aquestes reduccions de l'IGI repercutirien principalment sobre els residents del país, mentre que l'increment del tipus general recauria més sobre els turistes, els visitants i les persones amb major poder adquisitiu, les quals "no concentren la majoria de la seva despesa en productes de primera necessitat".

Paral·lelament, Alís ha presentat un seguit de propostes relacionades, en aquest cas, amb la imposició indirecta, les quals tenen com a objectiu que "l'Estat pugui recaptar per sufragar aquesta inversió en l'estat del benestar i, alhora, acabar de donar compliment al precepte constitucional de què tothom ha de contribuir en les despeses de l'Estat en funció de la seva capacitat econòmica". Entrant al detall, el PS SDP + ha proposat, en primer lloc, millorar l'eficiència en la recaptació i en la gestió del diner públic creant una Agència Tributària única, "que tindria la funció de recaptar i de fer la gestió tributària de tots els impostos que es paguen a Andorra, tant nacionals com comunals, i fer el corresponent repartiment".

Quant a les mesures per millorar la gestió del deute i de la despesa pública, s'han proposat petites modificacions en les figures tributàries ja existents. En primer lloc, s'ha proposat modificar l'Impost de Societats (IS) des de tres eixos: eliminar les bonificacions que existeixen a les quotes resultants de pagar l'IS i que aquest recapti, com a mínim, el 5% dels beneficis que obtenen les societats; eliminar les figures impositives comunals com són l'impost de radicació d'activitats econòmiques i l'impost sobre els arrendaments; i que aquelles figures fiscals que existeixen (SICAVS) tributin i, alhora, "els dividends que es distribueixen, i que surten de les societats cap a les persones físiques, també tributin". D'aquesta manera, ha afegit, "evitem el que actualment passa, que una sèrie de societats no acaben tributant dels rendiments que obtenen".

Finalment, i relacionat amb la imposició indirecta, el cap de la llista laurediana ha obert la possibilitat de crear un nom tram a l'impost de l'IRPF que quedi fixat en el 15%. Amb aquesta mesura, s'establirien quatre trams: les rendes d'entre 0 i 24.000 euros tributarien el 0%; entre 24.000 i 40.000 euros el 5%; entre 24.000 euros i fins a deu vegades el salari mínim (uns 150.000 euros) el 10%, i per sobre dels 150.000 euros un 15%. Segons les estimacions del partit, "això pot suposar una major recaptació per imposició directa d'uns 30 i 40 milions d'euros" que s'aconseguirien sobre aquelles rendes "que avui en dia no tributen".