PS-SDP + proposa vuit accions per posar al mercat 4.000 habitatges a preu assequible

Andorra la VellaL'aliança socialdemòcrata PS SDP + ha presentat aquest dimecres vuit accions que, si arriben a governar, prometen impulsar per aconseguir posar al mercat fins a 4.000 habitatges a preu assequible en els propers cinc anys. Tal com ha explicat el cap de llista socialdemòcrata i aspirant a cap de Govern, Pere López, la formació ha treballat i estudiat un seguit de propostes que han de permetre que els habitatges de lloguer a baix cost representin entre el 10% i el 15% del parc immobiliari residencial del país.

Des del partit es defineix preu assequible com aquell import que se situa entre el 30% i el 35% dels ingressos familiars, per la qual cosa també ha anunciat la creació d'un índex de preus de referència que s'estructurarà mitjançant dades procedents de les pensions i dels salaris, i que han d'afavorir posar el mercat pisos amb un lloguer d'uns 300 euros si es destina, per exemple, a persones d'edat avançada que compten amb una pensió d'entre 800 i 900 euros.

Entrant al detall de les accions concretes, López ha detallat, en primer lloc, que si s'erigeixen representants del Govern, invertiran fins a 80 milions d'euros en els propers quatre anys a habitatges de titularitat pública. En segon lloc, ha manifestat que establiran per llei que les cessions per part dels comuns hagin de destinar-se obligatòriament a habitatge de propietat pública.

Una altra de les mesures serà estudiar totes les fórmules possibles de concertació publicoprivada per arribar a disposar d'aquests habitatges, sempre que, per la seva tipologia, estiguin dins dels paràmetres de l'índex de preus de referència. Així mateix, ha anunciat que en totes les noves promocions, hi hagi un percentatge d'entre el 10% i el 20% que es destini obligatòriament a habitatge de preu assequible. Aquesta aportació ha afegit, podrà ser en habitatges o bé de forma econòmica. En cinquè lloc, López ha destacat la importància d'impulsar un fons de rehabilitació d'habitatges, recordant que per tal de pal·liar la problemàtica actual, "no necessàriament s'ha de construir", ja que hi ha molts habitatges que l'únic que necessiten per posar-los al mercat és ser rehabilitats.

Un altre dels punts sobre els quals ha incidit ha estat sobre els pisos buits. En aquest sentit, ha presentat una mesura "molt valenta i que considerem necessària" que consisteix en donar un termini prudencial de com a màxim dos anys per procedir a la publicació de totes les dades que es tinguin en relació amb els pisos buits. D'aquesta manera, ha afegit que la formació pretén tirar endavant un registre de la propietat "que permetrà identificar bona part dels titulars dels pisos buits" o, si més no, identificar les persones que per darrera vegada s'han allotjat en un determinat habitatge.

Com a setena mesura, la formació ha proposat la creació d'una societat pública de lloguer d'habitatges, la qual podrà fer "tota tipologia de contractes". Així doncs, la idea és que tots els habitatges de titularitat pública siguin gestionats per aquest organisme i que, a la vegada, cogestioni aquells on hi hagi una cooperació publicoprivada. Finalment, PS SDP + aposta per tot un paquet de mesures fiscals, reduït tota tipologia d'impostos per aquells propietaris que lloguin, posin al mercat o regulin el lloguer per tal que se situï per sota de l'índex de preus de referència.

Reconversió de l'Institut Nacional de l'Habitatge

De manera paral·lela, l'aliança socialdemòcrata pretén reconvertir l'Institut Nacional de l'Habitatge en l'Observatori de l'Habitatge, un organisme que aglutini totes les dades relacionades amb els habitatges "de manera que no hi haurà cap administració que hagi de cedir les seves dades a una altra". D'aquesta manera, la voluntat és que aquesta entitat gestioni totes les dades vinculades, per exemple, als pisos buits, i les pugui publicar posteriorment. En aquest sentit, López ha apuntat que, si arriben a Govern, crearan un ministeri d'Habitatge, el qual no tindrà més competències que intentar solucionar la problemàtica actual.

Resposta a Xavier Espot sobre la reducció de l'IGI als productes de primera necessitat

Finalment, i després que el candidat de Demòcrates, Xavier Espot, hagi titllat la proposta socialdemòcrata de rebaixar al 0% l'IGI dels productes de primera necessitat i augmentar al 5% el tipus general de "fal·làcia", López ha posat en relleu que aquesta paraula "no seria la més correcta" i ha defensat els beneficis que aquesta mesura pot representar per a la ciutadania per tal de millorar el seu poder adquisitiu.

"Potser el senyor Xavier Espot compra rellotges molt cars o gasta molta roba i potser per a ell li suposa un encariment, però jo crec que la majoria de persones, si analitzen el seu pressupost familiar, deuen destinar una part molt important als aliments" així com als productes de neteja, d'higiene personal i els relacionats amb les mascotes, els quals també experimentaran reduccions notables.

"Cadascú sap el seu pressupost i on es gasta els seus diners. Potser per a ell suposa un encariment, però per a la gran majoria de la població suposa una reducció de la seva despesa familiar i, a més, volem que això tingui un efecte positiu sobre l'IPC, perquè ens preocupa que la dada sigui tan elevada" ha conclòs.