PS-SDP + vol revisar i reforçar les línies de bus mentre referma l'aposta pel tramvia

Andorra la VellaPS SDP + vol acabar d'una vegada per totes amb els problemes del transport públic i dissenyar un servei que sigui realment efectiu. És per això que el número 4 de la formació a la llista nacional, Pere Baró, ha anunciat aquest dimecres que, si aconsegueixen arribar al Govern després de les eleccions del 2 d'abril, treballaran per redactar un Pla de mobilitat nacional i també revisaran tot el servei del transport públic -el qual inclou el bus escolar, el bus lliure i el servei de transport regular- per tal de dur a terme una anàlisi acurat de totes les línies, la possibilitat de desdoblar-les, el nombre de busos en actiu i els serveis que s'ofereixen.

A més a més, Baró ha manifestat que també treballaran per "mirar altres alternatives de transport extern i intern". Concretament, dins de la xarxa viària del país aposten per l'arribada del tramvia. L'aliança socialdemòcrata es va reunir amb Andrail tot just abans de començar la campanya electoral i "ens van explicar la seva idea i que el Govern actual els hi va comentar que no era possible". "Nosaltres hem mirat el seu projecte i creiem que hi ha la possibilitat de fer-ho, sobretot a nivell intern. Ens vam comprometre, una vegada arribar al Govern, a poder parlar i mirar la possibilitat d'implementar un tramvia o metro aeri", ha expressat.

Una altra de les apostes de la formació pel que fa al transport és la sostenibilitat i, per aquest motiu, "farem plans de mobilitat sostenible, tant entre parròquies com a nivell nacional". En aquest cas, el candidat ha destacat que els vials de la Massana i Sant Julià de Lòria seran una prioritat i, per tant, caldrà endegar "un treball conjunt entre comuns i el Govern per fer que a Andorra es pugui circular". Precisament, en relació amb l'aposta de Demòcrates d'aprofitar aquesta legislatura per executar el vial de Sant Julià, Baró ha criticat que "DA va prometent coses durant els 15 dies de la campanya electoral i després no fa res. Porta fent-ho 12 anys i segur que ara ho promet i que després no ho fa. No té cap credibilitat allò que prometen".

Pel que fa al tramvia, ha posat en relleu que el projecte presentat per Andrail fa referència, en un primer moment, a les valls centrals. "És un projecte que hauria de començar en aquests punts i a poc a poc anar-se desenvolupant", ha afegit. Quant a les connexions amb l'exterior, ha recordat que s'ha de parlar amb la Unió Europea i amb els països veïns per veure les possibilitats que hi poden haver: "Creiem que és un projecte que es pot fer i que és viable, però hem de tenir tota la informació".

Tanmateix, Baró ha indicat la necessitat de revisar les concessions amb les companyies de bus perquè "només cal escoltar a la ciutadania", ja que l'acord actual no funciona de manera correcta "i la gent no està contenta". "Els busos no passen quan han de passar, no passen suficients i la gent es queda a la carretera. Això fa veure que el servei no funciona. No estem en contra de la gratuïtat del bus, però creiem que cal un servei que funcioni", ha afegit.

En aquest sentit, també ha assenyalat que s'ha de fer "una revisió completa" dels horaris, ja que hi ha moltes persones que, un cop acaben de treballar, no tenen cap manera de tornar a casa perquè no hi ha freqüències a determinades hores de la nit. És per això que, si s'arriba a un acord, també s'estudiaria la possibilitat d'implementar el bus nocturn.