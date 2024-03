Casal assegura que el relleu generacional passa per la modernització del sector agrícola i ramader

Andorra la VellaEl ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, ha presidit aquest dimarts la Comissió Nacional de Ramaderia i Agricultura (CNRA) que aplega tots els actors implicats, de manera directa o indirecta, en el sector primari i té efectes d’òrgan consultiu.

La reunió, que és la primera d’aquesta nova legislatura, ha permès avançar en la coordinació entre les diferents administracions per tal de facilitar i millorar l’encaix urbanístic de les explotacions ramaderes del país en la normativa actual en matèria d’urbanisme i ordenament del territori. Aquest punt, tal com ha destacat Casal, és clau per seguir en el procés de “modernització i diversificació tan necessari per garantir el relleu generacional”.

D’aquesta manera, el ministre ha informat els membres de la comissió sobre la feina prèvia ja endegada per l’Executiu i que ha permès analitzar la situació actual en matèria urbanística. L’estudi extern apunta que cal afrontar una reforma legislativa que permetrà tirar endavant de forma “més fàcil” explotacions ramaderes “d’una sola planta, on es faciliti el maneig i els costos econòmics siguin assumibles”.

Una via per avançar

El ministre ha contextualitzat que les modificacions legislatives que caldrà dur a terme tenen afectacions en competències compartides entre el Govern i els comuns i per aquest motiu s’ha acordat crear un grup de treball específicament tècnic per abordar la casuística concreta i al detall que es reunirà en les pròximes setmanes. “Hem trobat un criteri compartit i d’unanimitat per avançar en aquesta línia”, ha refermat Casal.

Paral·lelament, la trobada també ha donat llum verda al reglament de funcionament de la comissió que ara serà aprovada pel Govern. Aquest estipula que l’òrgan està constituït per tres representants del Govern, un dels quals és el ministre que té assignades les competències en matèria d’agricultura; dos representants de la comissió legislativa encarregada dels sectors ramader i agrícola; un cònsol de cada parròquia, i tres representants de l’Associació de Pagesos i Ramaders d’Andorra, que actuen en representació del sector agrícola i del sector ramader.

Les funcions de la comissió són proposar les actuacions que es puguin considerar escaients per assolir les finalitats de la Llei per al desenvolupament i la diversificació dels sectors ramader i agrícola. A més, de coordinar les actuacions que hagin de portar a terme les administracions per afavorir i potenciar els sectors ramader i agrícola en el marc de la legislació vigent i avaluar el resultat de les polítiques portades a terme en matèria d’agricultura i ramaderia i suggerir-ne millores si és necessari.