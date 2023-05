Ramon Lladós ocuparà la cartera de Finances

Andorra la VellaEl banquer Ramon Lladós ocuparà la cartera de ministre de Finances on agafarà el lloc que durant la passada legislatura van ocupar Èric Jover i, en el tram final, César Marquina. Lladós és un directiu bancari de llarga trajectòria dins del sector financer nacional i actualment desenvolupa aquesta tasca a Crèdit Andorrà. Va ser un dels directius que estaven en l’entitat quan el director general era Josep Peralba i ha continuat amb les responsabilitats directives en el mandat de Xavier Cornella com a CEO de l’entitat financera. És el cap d’auditoria interna de Crèdit Andorrà.

Lladós té un molt bon cartell en el sector financer, segons diferents fonts, i serà la penúltima incorporació al gabinet de Xavier Espot. La cartera d’Afers Socials i Treball és l’única que queda per completar després que l’elegit inicialment, Ferran Costa, no ocupi el càrrec. Costa va explicar que ha declinat l’oferta per motius laborals.

Ramon Lladós tindrà com a gran repte tot el marc de la negociació amb la Unió Europea pel que fa al sector financer. És un tema cabdal per a l’economia nacional i de l’escenari final dependrà el futur del sector i, de retruc, el de tota la resta de sectors econòmics nacionals.