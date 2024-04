Requisits menys exigents per reagrupar familiars pels ciutadans de la UE

Andorra la VellaEls requisits per a la reagrupació familiar seran més laxos per a ciutadans europeus que per a la resta de residents, segons RTVA informa. Un resident ha de demostrar que té tres vegades el salari mínim per poder reagrupar un familiar que no té una activitat econòmica. A l'hora de definir aquest requisit pels ciutadans dels països membres encara hi ha dubtes pel que fa a quantitats concretes. També es preveuen controls aleatoris dels antecendets penals a l'hora de sol·licitar la residència.