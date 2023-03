Riba veu legítim continuar negociant amb la UE malgrat estar en funcions

Andorra la VellaUn Govern en funcions està legitimat per continuar les negociacions amb la UE. Així de clar s'ha mostrat el secretari d'estat d'Afers Europeus Landry Riba, en declaracions als micròfons de Ràdio Nacional i que recull RTVA. Malgrat els reclams d'aturar-ho, Govern assegura que continuarà negociant com es va fer el 2019, quan Riba recorda que es va continuar com s'està fent ara. PS i SDP al·leguen el contrari, que sí que es van aturar les rondes mentre Toni Martí estava en funcions, però Riba contradiu aquesta versió. S'escuda en la llei per garantir la legalitat de continuar negociant malgrat les queixes d'altres grups.

Hi ha moltes veus crítiques amb aquest acord en l'actualitat. Josep Pintat va denunciar unes setmanes enrere que el que volen les institucions europees no és l'associació, sinó la integració. També hi ha reclams d'aturar-ho i apostar per ampliar els acords actuals. Una possibilitat que Riba ràpidament descarta, ja que considera que la UE ja no acceptaria deixar les coses com són en l'actualitat després de tants anys de negociacions.