Sánchez retreu a Feijóo un viatge a Andorra amb un narcotraficant fa més de 25 anys

Andorra la VellaEl líder del Partit Popular (PP) Núñez Feijóo ha atacat el president del Govern, Pedro Sánchez, pel cas Koldo. El cap de l'Executiu, d'altra banda, ha evitat el tema i ha exigit a Feijóo que "demani la dimissió d'Isabel Díaz Ayuso", presidenta de la Comunitat de Madrid, després de les informacions que s'han conegut sobre la denúncia per frau fiscal i falsedat documental que han interposat a la seva parella sentimental. "Encara que li costi a vostè el lloc com al senyor Casado", ha rematat Sánchez.

Segons el Diari ARA, el líder del PP ha insistit, com en l'última sessió de control, que Pedro Sánchez "sabia" i "va tapar" la trama Koldo, cosa que s'allunya de les investigacions policials. "El seu futur està marcat per la corrupció política (en referència a la llei d'amnistia) i econòmica (en referència al cas Koldo)", li ha dit.

El president de l'Executiu li ha respost que la seva formació ha promogut la creació d'una comissió d'investigació sobre la compra de mascaretes durant la pandèmia i que "el Govern està col·laborant amb la Justícia i assumint responsabilitats polítiques".

"A Andorra on aquest narcotraficant va suposadament blanquejar 21 milions dels francs francesos"

Sánchez també ha tret de l'armari la relació de Núñez Feijóo amb el narcotraficant Marcial Dorado. "Si aquesta amistat l'hagués tingut jo, m'estaria demanant la dimissió", ha assenyalat el líder socialista. "Imagini's que durant cinc anys comparteixo taula i mantell, hotel i vacances amb un cap del narcotràfic, viatjo a les Canàries, viatjo a Eivissa, viatjo a Portugal i fins i tot viatjo a Andorra on aquest narcotraficant va blanquejar 21 milions dels francs francesos d'aleshores", afirma el president Sánchez sobre els actes passats de Feijóo.

"Al meu partit polític no hauria arribat ni a regidor de poble", afegeix. Finalment, ha posat sobre la taula el cas de María Gámez, exdirectora general de la Guàrdia Civil. "Vostès, fa mesos, van demanar la seva dimissió per un cas que afectava a la seva parella i que posteriorment va ser arxivat", per la qual cosa, considera el president, ara haurien d'actuar de la mateixa manera amb Díaz Ayuso.