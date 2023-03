"Satisfacció des de la prudència", la valoració de DA sobre l'enquesta política

Andorra la VellaEl Secretari General de Demòcrates, Jaume Serra, ha valorat aquest dijous a la tarda els resultats de l'Enquesta Política feta pública per Andorra Recerca + Innovació. El sondeig indica una victòria de Demòcrates amb el 41,72% dels vots, situant-se per sota la llista del Partit Socialdemòcrata amb el 25,41%. Serra ha valorat aquestes dades amb "certa satisfacció", però també ha volgut llençar un missatge de "prudència", perquè "la campanya electoral encara no ha començat i queda molt partit", ha recordat. "Si no, no votaríem i només escoltaríem les enquestes", ha plantejat.

El Secretari General també ha assenyalat que els resultats de l'enquesta són "bons", també si s'estableix una comparativa amb els de la mateixa enquesta del 2019, prèvia a les eleccions generals de llavors, així com també les valoracions que la ciutadania fa tant de l'acció de Govern com de la del Grup Parlamentari Demòcrata.

En qualsevol cas, i tornant als pronòstics electorals, els sondejos només valoren la circumscripció electoral nacional. "Falta la meitat, les territorials, en què un únic vot de diferència et pot donar dos consellers generals. Per tant, no se'n pot treure cap conclusió global de l'enquesta", ha reiterat.