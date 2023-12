Amb Seny vetllarà perquè l’estudi de càrrega tingui en compte el consum d’aigües d’alguns privats

La MassanaAmb Seny vetllarà perquè l’estudi de càrrega que s’està realitzant tingui en compte el consum d’aigües d’alguns privats, com les estacions d’esquí, i de l’impacte del turisme de la parròquia. La voluntat és la d’analitzar els resultats d’aquestes conclusions i planificar accions que donin resposta a les necessitats en aigua com poden ser la construcció de nous dipòsits, així com el desenvolupament del mapa de distribució, la millora, renovació i desdoblament de les xarxes d’aigua i accions per a conscienciar la ciutadania de la necessitat d’estalviar aigua.

En aquest sentit, el número 8 de la llista massanenca, Enric Garcia, ha recordat que el darrer pla d’Urbanisme de la parròquia, del 2016, ja advertia de la problemàtica de subministrament d’aigua per al 2030, fet que s’ha produït molt abans, i que per aquest motiu calen mesures de control sobre els consums perquè “no pot ser que hi hagi privats amb consums desmesurats mentre que la resta de veïns tenen restriccions”.

La candidatura que encapçala Guillem Forné aposta per revisar la xarxa actual d’aigua potable i fer un estudi d’impacte del creixement urbanístic a la parròquia per relacionar-lo amb les necessitats i les capacitats de subministrament que pot assumir la Massana.