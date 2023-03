Sis de cada deu enquestats vol renovar l'acord amb la UE

Andorra la VellaL'enquesta política d'Andorra Recerca i Innovació ha donat uns resultats molt diferents al que s'esperava en relació a quina ha de ser la relació amb Europa. Es donava per fet en el món polític que hi havia una majoria contrària a un nou acord amb Europa, però les dades són molt diferents. El 60% vol un nou pacte, tot i que només el 37% aposta per l'acord d'associació que s'està negociant. El 22% vol anar encara més enllà i passar a ser estat membre.

Els contraris són una minoria. Concretament, el 19% es quedaria amb l'acord actual i el 4% fins i tot tindria menys relació amb la UE que l'existent. El 17% ha optat per no pronunciar-se. Les dades són sorprenents perquè el percentatge de persones que voldrien que Andorra fos un estat membre, situació que no es planteja per cap força política, és gairebé idèntic al que volen quedar-se com actualment sumats als que voldrien menys relació.