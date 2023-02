El termini per demanar el vot per correu finalitza dimarts

Andorra la VellaDimarts finalitza el període per demanar el vot per correu de cara a les eleccions del dos d'abril, tal com informa RTVA. La novetat aquest any és que s'han flexibilitzat les condicions per acollir-se a aquest dret, ja que ara no fa falta haver de residir de forma permanent a l'estranger.

Per sol·licitar-lo, únicament s'ha d'accedir a la pàgina oficial de les eleccions. El següent pas és escollir el comú on s'apareix al cens electoral, que serà quan s'obrirà una pestanya on s'ha d'adjuntar una fotocòpia del passaport. El comú, com a màxim un dia hàbil després d'haver fet la petició, ha de notificar la inscripció.

Serà el mateix dia 19 de març, quan comença la campanya electoral, quan es rebrà a casa el material, que també compta amb un sobre de retorn amb la direcció de la Batllia i un altre amb la indicació "Vot per dipòsit judicial". Aquest és el sobre que s'ha de validar i signar, i introduir-lo, amb una fotocòpia del passaport, en el que conté la direcció de la Seu de la Justícia, que ha d'anar també amb la firma de l'elector.

En les darreres eleccions van ser 143 els ciutadans que van demanar aquesta disciplina de vot. En el cas de les d'enguany, es coneixeran les dades el mateix dimarts.