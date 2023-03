Tots els comuns, excepte Canillo i Escaldes, encarregaran l’estudi de càrrega màxima conjuntament

EncampLa cònsol major d'Encamp, Laura Mas, ha explicat que tots els comuns, exceptuant els de Canillo i Escaldes-Engordany, han decidit llençar un concurs públic conjunt, per elaborar els estudis de càrrega màxima de cada parròquia, derivats de la Llei 32/2022, del 14 de setembre, per a la promoció de la sostenibilitat del desenvolupament urbanístic i del turisme, i de modificació de la Llei general d'ordenació del territori i urbanisme, del 29 de desembre del 2000, i de la Llei 16/2017, del 13 de juliol, general de l'allotjament turístic.

El plec es farà públic en quinze dies i es dividirà en diferents lots, un per cada parròquia, així ho ha anunciat la cònsol major encampadana en la roda de premsa posterior al consell de comú celebrat aquest dijous. Mas ha assegurat que "efectuar concursos conjuntament és un procediment "habitual" entre els diferents comuns "ho fem per la recollida de residus".

Per la seva banda, el cònsol menor, Jean Michel Rascagneres, ha incidit en la importància d'elaborar aquests documents de manera sindicada. "Són coses molt interrelacionades. Tenim 269 quilòmetres quadrats de superfície i el que es fa a un comú pot tenir una repercussió en un altre, pel que fa a la mobilitat, aigua, residus, etc. Que sigui la mateixa empresa que tingui aquesta visió global farà que sigui molt més objectiu l'informe, que tindre una visió esbiaixada parròquia per parròquia", ha relatat Rascagneres. El fet que Canillo i Escaldes-Engordany no participin del concurs es deu a "qüestions administratives", segons han matisat els cònsols encampadans.