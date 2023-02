Es trenca el pacte entre demòcrates i liberals

Andorra la VellaTota la gasolina que les dues parts havien abocat des de fa tres setmanes a Encamp ha acabat per fer esclatar pels aires el pacte entre demòcrates i liberals. Les negociacions es donen per trencades després d'una reunió que van tenir els liberals, després que els demòcrates encampadans ratifiquessin ahir que de cap de les maneres. El nom de Sergi Alís com a número tres, tal com va avançar Poble Andorrà, va fer que els demòcrates s'atrinxeressin en contra i va provocar un enfrontament tan gran que després ja no era solucionable encara que canviessin el candidat liberal. Es donava per fet que si la llista conjunta guanyava la territorial, el número tres seria conseller sempre que la coalició arribés a governar perquè Jordi Torres, a qui acompanya Maria Martisella, repetiria com a ministre.

Els liberals han decidit fer una territorial i tres llistes parroquials a Andorra la Vella, Escaldes i Canillo. L'únic cap de llista tancat és Jaume Bonell a Canillo, mentre que a les dues parròquies més poblades hi ha candidats disposats a anar en solitari. A Encamp, els liberals han descartat fer llista, però podrien acabant fent campanya contra la llista demòcrata per tot el que ha passat.

Fonts properes als demòcrates van explicar que finalment s'ha fet costat a la decisió del comitè d'Encamp. El comú era el bloc especialment refractari al pacte, però a més algunes de les exigències o plantejaments en altres parròquies també han portat problemes. A Andorra la Vella, la suposada candidatura de Jordi Cerqueda, el liberal amb millor cartell a la parròquia, va ser rebutjada per ell mateix. No hi volia anar i els demòcrates es queixaven que els liberals els havien garantit que podia ser el número dos. A Canillo, els liberals, que no tenen ni comitè, demanaven un suplent i a Ordino també quan tampoc tenen gairebé afiliats. Tot plegat, una suma de desavinences que han acabat trencant el possible pacte.