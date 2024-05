Triomf socialista a Catalunya amb un escenari difícil per fer majories

BarcelonaAmb més del 90% del resultat escrutat, Salvador Illa, aconsegueix una forta pujada i obté 41 escons; segueix als socialistes la formació liderada per Carles Puigdemont, Junts+, que aconsegueix 36 escons. ERC sofreix un fort descens de 13 escons i es queda en 20, mentre el PP puja i aconsegueix 15 escons. Vox es col·loca amb 11 escons, els Comuns es queden en sis i la CUP en quatre. Aliança Catalana, entra per primera vegada al Parlament amb dos escons. Ciutadans es queda fora del Parlament. La formació, que va aconseguir guanyar en les eleccions de 2017, no aconsegueix escons.

Les matemàtiques esdevenen complicades perquè els partits independentistes només sumarien 62 escons o 64 amb Aliança Catalana, però tampoc hi ha una majoria d'esquerres no independentistes. Socialistes i comuns només sumen 47 consellers. Ni tan sols amb el suport d'ERC amb 20 arriben als 68 necessaris per a la majoria.