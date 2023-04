Units pel Progrés es presentarà a les comunals en solitari

EncampLa cònsol major d'Encamp, Laura Mas, ha parlat davant dels micròfons d'RTVA sobre quins són els plans de futur del partit de cara a les eleccions vinents comunals. Ha valorat la decisió de presentar-se sols a les territorials com a molt encertada, després d'obtenir la victòria en els resultats. Avança que continuen treballant per les comunals i que serà després quan hauran de parlar amb el partit i prendre una decisió al respecte. L'aposta és, per tant, continuar per un camí separat de Liberals i Acció.