UP + DA + Independents impulsa iniciatives clau en habitatge a Encamp

EncampUP + Demòcrates sumarà quatre noves iniciatives clau per millorar l'accés a l'habitatge a curt i llarg termini a la parròquia. Les mesures es basen en ajuts puntuals, disponibilitat de terrenys, l'inventari d'habitatges i un nou punt d'assessorament, a més de mantenir la bonificació de l'impost de construcció del 90% i la cessió al 0%, accions iniciades aquest mandat.

Laura Mas, actual cònsol major i candidata a la reelecció, ha destacat en l'acte de campanya d'aquest dilluns la feina feta per UP + Demòcrates en l'àmbit de l'habitatge, com la bonificació del 90% en l'impost de construcció en cas d'habitatges de lloguer, o el fet que "hem estat els primers a aprovar la reducció de la cessió econòmica al 0% per a la construcció d'habitatges de lloguer, una mesura que ha permès la planificació de 210 nous habitatges en els darrers anys". Mas ha assegurat que aquestes mesures es mantindran i se n'afegiran de noves, perquè hi ha "un compromís ferm per contribuir a trobar solucions davant d'aquesta problemàtica de país".

Benjamí Rascagneres, candidat d'UP + DA + Independents, ha presentat les propostes de futur, que inclouen la creació d'un programa d'ajudes socials puntuals per a l'habitatge que sigui complementari als ajuts de govern, amb una especial atenció per al foment de l'emancipació juvenil, la disponibilitat d'un terreny comunal per fomentar la col·laboració publicoprivada en la construcció d'habitatges assequibles, l'elaboració d'un inventari detallat dels habitatges a la parròquia i la implementació d'un servei d'assessorament en temes d'habitatge. Rascagneres ha assegurat que "quan parlem de parròquia residencial de qualitat estem parlant també d'accés a l'habitatge i, per tant, sumarem noves mesures de forma immediata, com els ajuts i el punt d'informació per fer front a les necessitats actuals, o pensant en el futur amb la disponibilitat de terrenys i l'inventari, per facilitar que s'incrementi l'oferta".

Amb aquestes iniciatives, UP + Demòcrates demostra haver-se avançat durant aquest mandat, impulsant polítiques que afavoreixen la construcció de nous habitatges de qualitat i a preus assequibles, i el compromís de seguir apostant per polítiques innovadores i orientades al benestar dels habitants de la parròquia.