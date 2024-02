Vela insta a un pla d'acció immediat per millorar la prevenció i l'assistència del suïcidi

Andorra la VellaAvui, la consellera Susanna Vela ha presentat una sèrie de preguntes escrites destinades a obtenir informació rellevant sobre la Salut Mental a Andorra. Entre les qüestions plantejades, Vela ha posat especial èmfasi en les temptatives de suïcidi ateses pel Servei d’Atenció i Assistència Sanitària (SAAS), sol·licitant detalls específics sobre el nombre de pacients atesos des de gener de 2022 fins a l’actualitat, desglossats per grups d’edat i sexe.

A més a més, la consellera ha requerit informació detallada sobre el seguiment que reben els pacients després d’un intent de suïcidi, incloent el nombre de recurrències, suïcidis consumats i els recursos disponibles per a l’Àrea de Salut Mental per afrontar aquestes situacions delicades.

D’altra banda, Vela ha demanat xifres concretes sobre l’atenció prestada per l’Àrea de Salut Mental del SAAS durant el mateix període, incloent el nombre de pacients atesos per tipus de trastorn i grup d’edat, així com el nombre de visites realitzades.

Aquesta iniciativa busca obtenir una radiografia completa de l’estat de la Salut Mental a Andorra, incloent-hi el temps d’espera per rebre assistència en aquest àmbit, amb l’objectiu de millorar la qualitat i l’eficàcia dels serveis de Salut Mental al país.