Vicenç Mateu assegura que les mesures de l'habitatge no han fracturat DA

Andorra la VellaL'executiva de demòcrates dona ple suport a les mesures que Govern ha presentat per solucionar el problema de l'habitatge amb la intenció de posar 1.500 pisos al mercat de lloguer en tres anys. La proposta més polèmica era la possibilitat d'una expropiació temporal dels habitatges que portin buits com a mínim tres anys. El president de la formació, Vicenç Mateu, ha ratificat que l'executiva de Demòcrates ha donat un aval per unanimitat a les mesures del Govern en la llei de creixement sostenible i habitatge. També hi va haver consens en el suport al projecte de llei del català. En declaracions a Andorra Televisió, Mateu ha incidit en el fet que el partit destaca la valentia de tots dos textos legals i nega que hagin creat divisió.

Mateu va manifestar que "per descomptat que no hi ha cap mena de trencadissa. Dilluns vam celebrar com és habitual la reunió mensual de l'executiva. Va ser una reunió molt viva on hi va haver molt interès, molta intervenció. Però, sobretot, el que va haver-hi és un pronunciament unànime de l'executiva fent costat a aquesta llei de creixement sostenible i mesures per al dret a l'habitatge."