El vídeo de Cerni Escalé esdevé viral a la comunitat catalana per les mesures de la nova llei lingüística

Andorra la VellaEl líder de l’oposició, Cerni Escalé, va fer públic ahir un vídeo on mostra la satisfacció per la nova llei del català que han consensuat els grups del Consell General. El vídeo en menys de 24 hores ha tingut només a Twitter té 98.000 reproduccions i Instagram 3.500 més. Destaca dos temes fonamentalment. El primer passa perquè la legislació obligarà a tots els treballadors del país a atendre en català quan un client se’ls hi dirigeixi en aquesta llengua. I qualsevol persona que estigui a Andorra té el dret de parlar en català a l’hora de ser atès.

Molts usuaris catalans pensen que aquestes mesures serien favorables també a Catalunya per a promoure l'ús de la llengua "Això hauríem de fer a Catalunya. Però no un nivell A1 o A2, sinó una prova oral de fluïdesa adequada", piuleja un usuari.

"Quina enveja! Amb un govern així serien les coses de diferents" critica un altre usuari català. Un altre esmenta que "Aquesta interpretació laxa que fa la Generalitat de la protecció dels drets lingüístics dels consumidors ha ens ha portat fins aquí". Molts andorrans també han celebrat aquestes mesura a les xarxes.

Escalé també ha dit que qualsevol és benvingut per venir a viure a Andorra, però que caldrà que aprengui el català per renovar el seu permís. S’aplicarà per als assalariats que arribin a partir d’abril del 2025 quan els hi toqui renovar el permís de residència. Per a la resta com autònoms o residents passius hi ha un termini de cinc anys abans que els afecti la mesura. Destaca que “protegir el català és protegir la nostra identitat i un futur respectuós amb els nostres avantpassats”.