El vídeo de Concòrdia denunciant que a Andorra la Vella només es neteja on van els turistes

Andorra la VellaConcòrdia ha començat a fer públics vídeos de candidats a les eleccions comunals, especialment a Andorra la Vella. Entre els que més destaquen hi ha un d'ells que parla sobre la diferent neteja que el partit considera que hi ha en els barris d'Andorra la Vella. S'indica que la neteja de primera es reserva per a aquelles zones de la capital on hi ha turisme. En els barris residencials sense la presència de visitants, segons el vídeo, tenen un nivell de neteja deficient.

🚮 Andorra la Vella: on la neteja té dues versions.



🎥 Als barris VIP, els carrers llueixen com una superproducció. Els altres, són com una sèrie cancel·lada.



🎬 La neteja ha de ser un èxit de taquilla per a TOTS! #Enclar #AndorraLaVella #SantaColoma #LaMargineda #EC2023 pic.twitter.com/q8VSAIJwBh — Enclar (@enclar_alv) 26 de noviembre de 2023

La llista d’Enclar per a les properes eleccions comunals ha fet altres vídeos on mostra les queixes respecte a l’acció de Govern de l’equip comunal de demòcrates.