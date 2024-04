Visita de Progressistes-SDP a Toulouse per donar suport a la candidatura de Guillaume Lacroix a les europees

Andorra la VellaUna delegació de Progressistes-SDP formada per Elisabet Zoppetti, Najim Aouraghe, Alain Mateu i Jaume Bartumeu ha assistit aquest cap de setmana al míting de l’inici de campanya de la coalició progressista francesa “Europe Territoires Ecologie” que s’ha celebrat a Labège, a l’aglomeració de Toulouse.

La coalició de centre esquerra que es presenta a les eleccions al Parlament europeu del 9 de juny està encapçalada per Guillaume Lacroix, president del Parti Radical de Gauche, formació amb la qual Progressistes-SDP hi manté una molt bona relació. Durant els actes Jaume Bartumeu ha pogut saludar diferents referents del centre esquerra francès com els exministres Silvia Pinel i Jean Michel Baylet, aquest darrer vinculat a la propietat del diari La Dépêche du Midi.

Jaume Bartumeu ha seguit el míting al costat d’Hadrien Laurent, secretari general del Parti Radical de Gauche i Conseller Regional d’Ile de France, amb el qual ha comentat tant la situació geopolítica i l’ascens de l’extrema dreta com el procés actual d’Andorra d’associació amb la Unió Europea.

Els progressistes andorrans, que tenim Europa en l’horitzó hem volgut ser a França aquest dia, per fer la nostra aportació a la causa del progrés i la democràcia a Europa.