Entre 1.500 i 3.000 andorrans poden estar patint covid persistent

Andorra la VellaEl ministeri de Salut estima que, segons percentatges donats per l’Organització Mundial de la Salut que diuen que l'afectació està entre el 10 i el 20%, entre 1.500 i 3.000 persones residents al país podrien estar patint la covid persistent, això significa que mantenen alguns dels símptomes quan fa més de tres mesos que se’ls ha diagnosticat la malaltia. Roser Bellmunt, metgessa que ha comparegut aquest dilluns juntament amb altres membres del Departament, ha apuntat que aquests símptomes poden ser mal de cap, fatiga, dificultat per respirar o fins i tot trastorns cognitius, com la pèrdua de memòria. Com que el país no disposa de dades sobre l'impacte de la Covid persistent, des d'aquest dimarts aquelles persones que hagin patit la malaltia rebran un SMS amb un qüestionari per esbrinar quina és l'afectació real de la covid al Principat. S'espera poder enllestir l'estudi a finals d'aquest any. De fet, des de Salut es defensa que el qüestionari permetrà detectar i derivar aquestes persones per poder-los oferir un seguiment i un tractament adequat.

Tal com ha explicat en la roda de premsa convocada per presentar l'inici de l'estudi la metgessa de família i representant del col·legi de metges Roser Bellmunt la Covid persistent és encara una gran desconeguda i ha destacat que ha ajudat que ara ja es tingui una definició del que és exactament. Així, es considera que hi ha aquesta patologia quan la persona que ha estat diagnosticada de SARS-CoV-2 continua tenint símptomes tres mesos després del diagnòstic inicial. Ha detallat, a més, que pot afectar múltiples òrgans i que hi ha descrits més de 200 símptomes entre els quals els més freqüents són "la fatiga, la dificultat per respirar i els cognitius" però també hi ha la pèrdua d'olfacte i el gust, ansietat, depressió o trastorns de la coagulació o digestius, entre molts altres. A més, es considera que té un major impacte entre les dones d'edat mitjana. Bellmunt ha destacat que el 80% dels malalts ha passat El SARS-CoV-2 amb símptomes lleus o asimptomàtics, però que això no vol dir que no puguin patir Covid persistent. També ha afegit que el fet que s'hagi definit exactament què és per part de l'OMS "dona visibilitat" a la malaltia, contribueix a millorar la salut de les persones, minimitza els impactes socials i laborals i permet ajustar les estratègies de Salut.

De fet, Mas ha manifestat que aquest qüestionari serà una eina "única" que tindrà un triple objectiu: d'una banda assistencial, ja que permetrà "una atenció específica i especialitzada" i activar uns circuits de derivació àgils; en segon lloc, tenir una fotografia de l'estat general dels pacients que han passat la Covid i en tercer lloc, contribuir al coneixement de la malaltia. Tot i que no hi haurà un protocol específic per aquests casos, Mas ha manifestat, a preguntes dels periodistes, que s'ha fet també un treball amb la CASS per catalogar la Covid persistent dins de les baixes i ha puntualitzat que es tractarà com una malaltia comuna més.

Tal com ha detallat el coordinador del grup de recerca sociològica d'Andorra Recerca i Innovació, Joan Micó, les persones majors de 18 anys que hagin passat la malaltia rebran un SMS a partir d'aquest dimarts en què se'ls convidarà a participar en aquest qüestionari, que es pot omplir en cinc minuts. Segons la resposta, ha manifestat, "se'ls recomanarà" consultar el metge referent o dirigir-se al CAP i ha afegit que "els metges també rebran el resultat d'aquesta enquesta". Bellmunt ha incidit en la importància que en ser un país petit es pugui entrevistar la totalitat de les persones afectades pel SARS-CoV-2 i ha destacat que "per qüestions pràctiques" s'ha decidit centrar l'estudi en aquelles persones que han estat diagnosticades tot i que ha recomanat a totes aquelles que hagin donat positiu als anticossos, però no tinguin diagnòstic, a consultar un professional si presenten símptomes de Covid persistent. Pel que fa als casos infantils, Bellmunt ha destacat que no hi ha dades contrastades sobre la seva incidència.