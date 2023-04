Uns 1.500 temporers es podran beneficiar de la flexibilització de requisits en la quota general

Andorra la VellaUns 1.500 temporers es podran beneficiar de la flexibilització en la quota general de residència i treball que fixa que acreditant una experiència de dues temporades ja s'hi pugui optar. Així ho ha explicat el ministre portaveu en funcions, Cesar Marquina, que ha afegit que aquest nou contingent comptarà amb 2.709 permisos que es podran ampliar en cas de necessitat fins al 30%. Del total, 2.399 es corresponen a residència i treball, mentre que 310 són per a fronterers.

Marquina ha recordat que en el darrer reglament que es va aprovar el mes d'octubre ja hi havia una flexibilització que suposava que els extracomunitaris es podien acollir a la quota general només acreditant tres temporades, en lloc de les sis que eren necessàries anteriorment. Ara, aquest requisit es flexibilitza encara més i, gràcies a la quota aprovada aquest dimecres, les persones que han treballat dues temporades en la mateixa ocupació per a la qual sol·liciten l'autorització prorrogable de residència i treball tampoc hauran de demostrar cap experiència addicional adquirida a l'estranger. Es manté, però, l'exigència inicial de quatre anys d'experiència acreditable per als nouvinguts i de dues temporades per aquells que tan sols hagin treballat a Andorra durant una única temporada.

El ministre portaveu en funcions ha defensat que aquesta flexibilització busca que les empreses que es dediquen, "essencialment als serveis", puguin tenir el personal necessari i que puguin fidelitzar persones que ja han treballat per a elles. Marquina ha defensat que aquests canvis són fruit de les converses amb el sector i ha reconegut que encara hi ha "marge d'evolució" per poder fer encara més flexibles els requisits. Ha recordat que totes aquelles persones que no puguin acreditar aquesta experiència ara exigible hauran de passar cinc mesos fora del país abans de poder optar a un nou permís.

A banda, en la sessió de consell de ministres d'aquest dimecres també s'ha aprovat el reglament de quota general de les autoritzacions d'immigració de residència i treball per compte propi, que contempla un total de 250 permisos. D'aquest total, 50 seran per a professionals liberals i 200 per a altres supòsits de residència i treball per compte propi. Aquesta nova quota s'aprova, ja que l'anterior, del novembre, està a punt d'exhaurir-se. Així, de les 250 s'han exhaurit un total de 221 autoritzacions del contingent global de la quota, repartides en 25 autoritzacions per a professionals liberals i 196 per als altres supòsits de residència i treball per compte propi.