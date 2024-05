119.000 consultes mèdiques el 2023

Andorra la VellaEls centres d’atenció primària (CAP) continuen amb la tendència d’increment de l’activitat any rere any, fruit de l’objectiu de "satisfer les necessitats de la població amb les diferents intervencions d’infermeria", segons indiquen des del SAAS. Tal com es constata a la memòria d'activitat publicada per la parapública, durant el 2023 s’ha registrat un augment del 3% respecte a l’any anterior, amb un total de gairebé 119.000 visites, comparat amb les 115.507 del 2022.

Quant a l'atenció a domicili, els serveis professionals d'infermeria per a aquelles persones amb dificultat de mobilitat, també han experimentat un augment del 10,8%, el que representa un 6,9% de l'activitat assistencial de primària. En aquest mateix context, s'ha mantingut l'atenció als infants als centres educatius per al seguiment de les seves malalties cròniques amb un total de 392 visites realitzades.

Com cada any, els professionals d’infermeria d’atenció primària han col·laborat amb el ministeri de Salut en la campanya de vacunació contra la grip i la Covid, administrant un total de 6.405 vacunes contra la grip i 2.263 vacunes contra la Covid a la població.

A més, durant el 2023, s'ha implementat una nova iniciativa sol·licitada per l'Associació de la gent gran d'Andorra, que és l'atenció podològica a tots els CAPs de les parròquies del país, on es dona l'oportunitat a les persones més grans de 65 anys que es facin una revisió del peu i un tractament de quiropòdia dos cops l'any. Aquest servei, subvencionat pel Govern i el SAAS, té un cost per la persona usuària de cinc euros, i des del seu inici el mes de setembre s'han fet 481 visites.

Un altre dels àmbits assistencials és el programa maternoinfantil dut a terme per l’equip de llevadores del SAAS. Aquest programa inclou les visites de prepart i postpart a tots els centres d’atenció primària, a més de l’atenció a domicili de la mare i nadó 48 hores després de l’alta hospitalària, juntament amb els tallers d’educació al part i el postpart.

Finalment, des dels CAPs s’ha mantingut un enfocament en l'educació per la salut i la promoció i prevenció de la salut sexual i reproductiva a les escoles del país. Aquests tallers, organitzats en col·laboració amb el ministeri d'Educació i el de Salut, han continuat impartint-se segons els programes establerts. Al mateix temps, s’ha participat activament en els tallers d’educació per la salut en la Llar de Lòria.