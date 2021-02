121 TMA durant el cap de setmana per entrar a França

Andorra la VellaEl Govern ha registrat 121 peticions de persones que entre divendres i diumenge han sol·licitat fer-se una prova TMA per entrar a França. Recordem que des de la setmana passada l'executiu francès demana un certificat amb resultat negatiu d'aquest tipus de proves relacionades amb el SARS-CoV-2 per poder entrar al país veí. Així, durant les darreres 72 hores fins a 121 persones, andorranes i franceses, han passat per l''stop lab' instal·lat al pàrquing comunal de Prat de la Creu per fer-se una TMA i poder creuar la frontera, segons dades facilitades per l'executiu.