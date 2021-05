El 17% dels professionals del SAAS van contagiar-se de la Covid-19 durant la primera onada

Andorra la VellaEl 17% de la plantilla del Servei Andorrà d'Atenció Sanitària (SAAS) es va contagiar de la Covid-19 durant la primera onada de la pandèmia, segons recull la memòria del 2020 feta pública per l'organisme aquest dimarts. En el document, el director general del SAAS, Josep Maria Piqué, assenyala que els contagis es van concentrar durant les primeres setmanes de març. És per aquest motiu que va ser necessària la creació del Dispositiu de Control de Professionals Afectats per la Covid-19 (DCP), encarregat de vetllar pels professionals que estaven a casa aïllats patint la malaltia.

En el document, Piqué indica que l'activitat assistencial que el SAAS venia desenvolupant al llarg dels últims anys va quedar "severament" afectada per la "imperiosa" necessitat d'atendre els malalts Covid. Així, respecte de l'activitat del 2019, les estades hospitalàries van disminuir un 10% i l'activitat a Urgències, consultes externes i gabinets d'exploracions, van davallar entre un 20% i un 30%. A més, la irrupció de la pandèmia "va suposar un increment sobrevingut i molt important en la despesa prevista pel SAAS per a l'exercici 2020", a banda "d'una davallada molt significativa dels ingressos en reduir-se dràsticament l'activitat rutinària que venia fent la institució".

Piqué també posa en relleu que "aquest any s'ha posat de manifest més que mai que la joia més preuada que el sistema sanitari andorrà té és la professionalitat i el compromís dels seus treballadors". En concret, el SAAS compta amb una plantilla de 1.206 professionals, distribuïts entre directors/es; 712 infermeres/es, tècnics i altres professionals assistencials; 225 serveis corporatius, i 265 facultatius/ves. "Amb el seu enorme esforç", continua, "estan aconseguint que aquesta pandèmia, tot i ser devastadora, no hagi provocat encara més morts de les que malauradament s'han produït". En aquest sentit, assegura que, durant la primera onada, el percentatge de letalitat a Andorra (1,06) "va ser significativament inferior al dels països veïns", comparant-ho amb el d'Itàlia (3,5%), Espanya (2,69%), França (2,4%), Alemanya (1,76%).

Memòria del SAAS del 2020

Pel que fa a l'ocupació hospitalària, els ingressos totals van pujar fins als 635, dels quals 482 corresponen a planta de Nostra Senyora de Meritxell i 153 al Cedre. En aquest sentit, cal destacar que a causa de les necessitats de la pandèmia entre els mesos de març i maig es van incrementar els llits UCI fins als 27, arribant a una capacitat màxima de 19. Pel que fa als llits d'hospitalització, es va arribar a una ocupació màxima de 65 llits dedicats a la Covid-19.

Davallada en les visites als CAPs

D'altra banda, la pandèmia també ha produït una davallada del 46% en les visites als Centres d'Atenció Primària (CAP) en comparació amb l'any anterior. Pel que fa als domicilis, també hi ha hagut una disminució del 34%, tot i que cal destacar que no s'ha deixat de fer seguiment a les persones amb malalties cròniques, ja que s'ha mantingut el contacte per via telefònica. En total, el SAAS ha registrat 64.737 visites al CAP, 8.280 visites a domicili i 567 visites telefòniques.

Tanmateix, l'activitat assistencial global del SAAS ha registrat un total de 6.520 ingressos, fet que representa una ocupació de llits convencionals del 76,2%, amb una estada mitjana d'entre cinc i sis dies. Pel que fa a l'activitat quirúrgica, 2.823 intervencions van ser amb ingrés i 1.724 corresponen a cirurgia major ambulatòria. Al servei d'Urgències de Nostra Senyora de Meritxell es van visitar 28.766 pacients i 1.145 més al Pas de la Casa. Així mateix, es van practicar un total de 48.623 exploracions i hi va haver 490 parts.