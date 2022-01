241 contagis durant les darreres hores

Andorra la VellaEl ministeri de Salut ha detectat durant les darreres hores 241 contagis per coronavirus, una xifra que eleva els casos totals fins als 35.556, dels quals 4.923 són actius. Les altes ja arriben fins a les 30.488 i les defuncions es mantenen en 145.

Pel que fa a la pressió sanitària, hi ha 11 persones ingressades a l'hospital Nostra Senyora de Meritxell, de les quals 7 es torben a planta i 4 a la Unitat de Cures Intensives (UCI), 3 d'elles sota ventilació mecànica. A la planta Covid del Cedre no hi ha cap pacient positiu. Precisament, la secretària d'Estat de Salut, Helena Mas, ha comentat que tots els pacients ingressats a planta tenen variant Òmicron, mentre que els que es troben a l'UCI continuen sent Delta.

Quant a la població escolar, actualment són 214 les aules sota vigilància, de les quals 52 es troben en vigilància activa (2 de manera total i 50 parcial) i 162 en vigilància passiva.