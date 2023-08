La 27a fira del llibre del Pirineu i la participació andorrana ja arriben a Organyà

Andorra la Vella La 27a fira del llibre del Pirineu, tindrà lloc el pròxim cap de setmana, de l'1 al 3 de setembre, a Organyà. Tal com ha informat l'organització de la fira, Organyà viurà una autèntica marató de presentacions literàries el primer cap de setmana de setembre amb motiu de la 27a edició de la Fira del Llibre del Pirineu amb prop d'una trentena d'estands i presentacions més de 40 d'autors, com les principals activitats. La immensa majoria dels llibres que es presentaran tenen a veure, d'una manera o altra, amb el Pirineu. Gairebé tots els gèneres hi seran representats: assaig, narrativa, poesia, excursionisme, natura, juvenil i infantil. Totes les presentacions es faran en format d'entrevista amb la periodista Noemí Rodríguez. Estaran agrupades en cinc blocs, el primer dels quals començarà dissabte dia 2 a les 10.30 del matí i l'últim es clourà diumenge dia 3 a les 12 del migdia.

La participació andorrana d'aquesta edició estarà representada per les editorials Anem Andorra, Aloma edicions, editorial Andorra, editorial Límits, editorial Medusa, Marinada edicions, editorial Trotalibros, i la llibreria la Puça, que tindran un estand en la fira del llibre dels Pirineus. Paral·lelament, també hi haurà autors andorrans que presentaran els seus llibres en les entrevistes, la majoria el dissabte dia 2 de setembre a les 16.00 i 18.00 hores de la tarda a l'escenari de la Plaça, tot i que també hi haurà una presentació el diumenge 3 de setembre al matí. En el bloc de les 16.00 hores del dissabte dia 2, entre altres autors hi haurà el Robert Pastor, que presentarà 'Aquí les penjaven' llibre publicat per l'editorial Marinada; i la Maria Cucurull que presentarà el seu llibre 'Clava-la. Manual per dir la paraula clau en el moment clau. En el bloc de les 18.00 hores hi participaran Albert Ginestà, que presentarà 'Quadern blau', de l'editorial Culturàlia: Iñaki Rubio, que presentarà el seu llibre 'Pau de Gósol. Picasso al Pirineu' de l'editorial Comanegra (assistència confirmada); Alan Ward amb el seu llibre 'La vall dels andosins' de l'editorial Medusa (assistència confirmada), Joan- Peruga i Txema Díaz Torrent, que presentaran el llibre 'Shangai- Andorra' (assistència confirmada), de l'editorial Andorra i un dels èxits de venda d'aquest any; i finalment també es presentarà 'Perdoneu les disculpes' de Txema- Diaz Torrent i Bru Noya, de l'editorial Anem, aquesta presentació anirà acompanyada del monòleg de l'actriu Núria Montes. El mateix dissabte dia 2, a les 20:30 hores tindrà lloc el lliurament dels premis literaris Homilies d'Organyà, entre els quals el Govern d'Andorra atorgarà 1.500 euros pel premi 'Mort qui t'ha mort' de novel·la negra. Pel diumenge 3 de setembre, pel que fa als autors andorrans, cal destacar la presentació de 'El que mai et vaig dir' de Noemí Rodríguez i publicat per l'Editorial Límits a les 11 hores a l'escenari de la plaça.

Més actes destacats

Les homilies modernes d’enguany seran pronunciades per l’escriptor i periodista Martí Gironell i pel paleògraf, filòleg i historiador Jesús Alturo. Com a novetat d’aquest any, les dues homilies seran interpretades paral·lelament amb el llenguatge de signes. Com a convidat especial, la fira comptarà amb l’escriptor Josep Vallverdú, a qui la Institució de les Lletres Catalanes dedica l’any literari amb motiu del seu 100è aniversari. Un altre dels protagonistes serà el nou gegant Quimet, inspirat en Joaquim Miret i Sans, descobridor de les Homilies d’Organyà, que participarà per primera vegada a la Fira.

Altres actes destacats seran la ‘carrerada de llibres’, que consisteix en una lectura simultània de centenars de persones a peu de la travessia urbana de la carretera C-14; el lliurament dels premis literaris Homilies d’Organyà; les lectures dramatitzades i la visita literària a l’Organyà històric, amb el grup ‘Terra Escrita’; i l’actuació de carrer de l’actor Ivan Caro. L’aportació musical anirà a càrrec dels duets ‘La Sonsoni’ i ‘Daura’ i de Roger Mas, que, amb El Viatge, farà el concert de cloenda de la Fira. Tots els actes de la fira seran retransmesos en directe via streaming.