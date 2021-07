34 nous positius i l'amenaça d'haver de tornar a dur la mascareta en exteriors

Andorra la VellaEl ministeri de Salut ha registrat durant les darreres hores 34 nous casos positius per covid, 28 dels quals eren persones no vacunades i els altres sis sí que s’havien administrat la pauta complerta dels vaccins. De la mateixa manera, del mig centenar de casos reportats entre dimecres i dijous, 43 d’ells eren persones no vacunades. Andorra té, aquest divendres, 367 casos actius. En relació a la pressió sanitària, el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha explicat que hi ha cinc pacients ingressats a la planta d’hospitalització del Nostra Senyora de Meritxell i dos ingressos a la Unitat de Cures Intensives, els dos requerits de ventilació mecànica. “Els pacients de la UCI estan estables, però no oblidem que són estades molt llargues, i dels ingressos a planta, n’hi ha un inestable i els altres són quadres molt benignes”, ha explicat el dirigent. Pel que fa a la vacunació, el 74% de la població major de 16 anys ha rebut una primera dosi i el 53% ja té la pauta complerta.

La franja d’edat que més s’infecta és aquella que comprèn dels 16 als 30 anys. “Sabem que quan ens protegim, el turisme ens infecta poc, però també és cert que quan més interaccions i més mobilitat hi ha, això produeix l’increment de contagis que estem veient”, ha argumentat Martínez Benazet. El ministre ha insistit en la “prudència” de cadascú a l’hora d’interactuar amb persones que no formen part dels contactes habituals. I també ha recomanat l’ús dels tests d’antígens i de la mascareta, “que es pot anar sense ella en espais exteriors quan estem lluny d’altres persones, però quan ens acostem a algú o quan ens trobem en una aglomeració hem de dur-la posada, si no ho fem seria una llàstima haver de tornar enrere amb aquesta mesura”, ha apuntat.