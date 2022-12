La 4a edició del concurs Art Cru Andorra ja té guanyador

El concurs Art Cru Andorra, organitzat per la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell (FPNSM), Mel i Torrons Alemany, Pyrénées Andorra i el Museu Carmen Thyssen Andorra, ja té guanyador entre les 60 obres gràfiques rebudes al certamen i realitzades totes per usuaris del servei ocupacional Xeridell.

La presentació de la nova caixa de l’Art Cru Andorra s’ha celebrat aquest dijous a la sala VIP dels Grans Magatzems Pyrénées i ha comptat amb l’assistència de Lluís Claudi Àlvarez, guanyador del concurs; Dolors Mas i Adrià Pareja com a finalistes i amb un representant d’Èric Leite, que ha recollit el premi com a segon finalista.

Com en anys anteriors, l’obra escollida il·lustrarà les caixes de regal nadalenques de Mel i Torrons Alemany, en una edició limitada que ja està a la venda des d’avui mateix, a la secció d’alimentació dels Grans Magatzems Pyrénées i al Museu Carmen Thyssen Andorra. El seu preu és de 26 €, cinc dels quals es destinaran a les persones ateses per la Fundació.

Elisabeth Tugues, directora de l’Àrea d’Atenció a l’Adult i l’Envelliment de l’FPNSM, ha explicat que "enguany hem aconseguit una participació de 60 il·lustracions molt originals i creatives. És una iniciativa que els ajuda a expressar-se i a fomentar la seva creativitat", ha afegit.

Per la seva banda, el gerent de Torrons i Mel Alemany, Ferran Alemany, ha volgut felicitar els premiats i ha agraït a la Fundació, a Pyrénées Andorra i al Museu Carmen Thyssen Andorra, la seva col·laboració en el projecte. Albert Sabí, representant dels magatzems Pyrénées Andorra, s'ha sumat a les felicitacions dels premiats, fent-ho extensiu a tots els participants de la Fundació i els col·laboradors del projecte.

Tanmateix, ha assegurat que "és tot un orgull col·laborar amb projectes a Andorra que donen visibilitat a col·lectius amb altres capacitats i que fomenten el canvi per fer una societat més inclusiva".

Teresa Areny, cap de projectes del Thyssen Andorra, comenta que “la inclusió és una de les potes centrals del nostre museu, on vetlem perquè totes les persones tinguin l’oportunitat de viure l’art en totes les seves vessants. Pensem que aquestes iniciatives aporten una mirada diferent cap a la discapacitat i ajuden a normalitzar la seva participació en la nostra societat. La cultura és per a tothom i amb tothom.”

En l’edició d’aquest 2022, que ha comptat amb temàtica nadalenca, s’ha valorat l’originalitat i la creativitat de cadascuna de les obres presentades. Així mateix, el guanyador i els finalistes han rebut com cada any una targeta regal de Grans Magatzems Pyrénées i un lot de productes de Mel i Torrons Alemany i del Museu Carmen Thyssen Andorra.

L’Art Cru Andorra va néixer l’any 2019 com un projecte solidari amb una clara vocació per oferir productes de qualitat i sense processar, i donar visibilitat a totes les persones amb discapacitat intel·lectual a través de la seva creativitat gràfica, per contribuir en fomentar els valors d’una societat més inclusiva.

Col·laboració amb el projecte “Torró solidari”

A més del concurs Art Cru Andorra, Torrons Alemany i el Grup Pyrénées també col·laboraran amb l’FPNSM en el projecte “Torró Solidari”. Es tracta d’una nova iniciativa, amb quatre varietats de torrons Alemany de 250g . El tret diferencial d’aquests torrons prové d’una recepta del segle XIX que atorga a la pasta un blanc característic, sumat a una cocció lenta, fruita seca de proximitat i una mel de romaní molt seleccionada, que donen un gust particular. Es posen a la venda a partir d’aquest dijous al preu de 7 € a totes les botigues del Grup (Grans Magatzems Pyrénés, Carrefour A2000, Carrefour Epizen, Carrefour City). Per cada barra de torró venuda es donarà 1 € a les persones ateses per la Fundació.