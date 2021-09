Un 50% dels detinguts demanen assistència lletrada des del primer moment

Andorra la VellaFa 10 anys, el 23 de setembre de 2011, era notícia:

La Sala de Justícia de Casa de la Vall ha acollit aquest divendres la tradicional cerimònia de la Toga en la qual, a banda del jurament dels nous advocats i el reconeixement als advocats amb 25 anys d'exercici, hi ha hagut el discurs del degà del Col·legi professional. Jean Michel Rascagneres ha fet un balanç dels deu mesos de la posada en funcionament de l'assistència lletrada al detingut, i ha reiterat les demandes que el col·lectiu considera urgents per aquesta legilstura.

Aquest divendres s'ha celebrat la tradicional cerimònia de la Toga en el marc dels actes de celebració de la festivitat de Sant Raimon de Penyafort, patró dels advocats, i que no es va poder dur a terme el passat 17 de juny com a conseqüència del dol nacional per l'accident mortal d'helicòpter de Juclà. La celebració ha servit per incorporar sis nous lletrats al Col·legi d'Advocats i homenatjar-ne tres més pels seus 25 anys d'exercici.

Durant la cerimònia, el degà del Col·legi d'Advocats, Jean Michel Rascagneres, ha valorat la posada en funcionament, fa deu mesos, de l'assistència lletrada al detingut des del primer moment, i malgrat alguns 'inevitables incidents' la relació entre advocats i policies és bona i 'uns s'han acostumat a la presència dels altres i a la inversa'. Rascagneres ha dit posteriorment en declaracions als mitjans de comunicació, que 'més o menys un 50% dels detinguts demanen l'advocat, percentatge que em sembla correcte'. Ha afegit que 'si ho mirem amb molta objectivitat, no ha canviat res, estem intervenint i tothom treballa amb la mateixa eficiència, salvat que la gent té un assessorament que no tenia abans, però amb la pràctica de cada dia no es nota el canvi'.

Rascagneres també ha reiterat la demanda al Govern que en aquesta legislatura es facin realitat tres velles reivindicacions: la figura de l'uixer de la Justícia (un executor de sentències extern), la necessitat de la regulació de la carrera judicial, i un codi de procediment civil per unificar les normes referents a aquesta matèria en un sol text. El ministre de Justícia i Interior, Marc Vila, ha assegurat que totes tres reivindicacions veuran la llum al llarg d'aquesta legislatura, i concretament la de l'executor de sentències es farà realitat el 2012.

Manciet demana la despenalització de l'avortament

Una de les persones que ha estat homenatjada pels seus 25 anys d'exercici de la professió al país ha estat Maitena Manciet. L'advocada ha fet un repàs històric dels drets de la dona, des del moment que 369 dones van sol·licitar per escrit l'any 1969 el dret a vot fins l'actualitat. Tot i els avenços obtinguts al llarg d'aquest temps, Manciet ha dit que encara hi ha tres aspectes que cal abordar: la despenalització de l'avortament; l'aplicació, sobretot a l'empresa privada, del codi de relacions laborals en l'apartat que fa referència a la no discriminació en la retribució de sous per raó de sexe; i, finalment, la discriminació positiva en l'accés de dones a càrrecs directius de les empreses.

La reacció del ministre ha estat de prudència pel que fa al primer punt, i de suport als dos restants. I en la mateixa línia s'ha expressat el degà del Col·legi d'Advocats.