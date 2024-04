El 6 de maig comencen les reunions públiques de l'Acord a les parròquies

Andorra la VellaLes Parròquies rebran la ronda de reunions per informar de l'acord d'associació amb la Unió Europea. Cada setmana hi haurà dues sessions informatives amb Sant Julià com primer comú en encetar el 6 de maig el recorregut.

Segons el secretari d'Estat d'Afers Europeus, Landry Riba, fins a l'estiu es treballarà per traduir l'Acord en diferents llengües. Segons RTVA, el text definitiu serà aprovat la tardor que ve mentre que el referèndum es preveu que es realitzi l'inici del 2025.