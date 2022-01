El 60% dels ingressos a l'UCI per Covid durant l'últim trimestre del 2021 no estaven vacunats

Andorra la VellaMés de la meitat de les persones que van ser ingressades a la Unitat de Cures Intensives (UCI) de l'hospital Nostra Senyora de Meritxell durant l'últim trimestre del 2021 no estaven vacunades. La dada es desprèn de la resposta del ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, a una pregunta escrita de la consellera no adscrita Carine Montaner, en la qual qüestiona si el Govern està disposat a aportar informació sobre l'estat d'immunització dels pacients ingressats a l'UCI.

Així doncs, amb la voluntat de preservar l'anonimat i la confidencialitat dels ciutadans tenint en compte que es tracta d'unes dades sensibles relatives a salut de la persona, el ministeri ha desgranat la informació per trimestres per tal d'evitar que s'identifiquin les identitats. En aquestes es mostra que de les 78 persones ingressades a l'UCI durant el 2021, 67 no estaven vacunades en arribar a l'àrea d'intensius, malgrat que és necessari tenir en compte que durant el primer i el segon trimestre, moment que es va iniciar la campanya de vacunació, hi van entrar 52, la gran majoria.

En aquest sentit, destaca que durant el darrer trimestre de l'any passat, de setembre a desembre, de les 22 persones a l'UCI, catorze no havien rebut cap dosi del fàrmac per lluitar contra el virus i, la resta, tenien la pauta completa. A més, les dades facilitades pel SAAS també mostren la condició vacunal dels ciutadans que han traspassat a l'UCI el 2021, setze, dels quals 13 no estaven vacunats. La dada més ressenyable, de la mateixa manera que amb els ingressos, són les de l'últim trimestre de l'any, que indiquen que el 50% de les persones que van morir a l'UCI amb el coronavirus no estaven immunitzades, concretament dues de quatre.

A la resposta també s'informa del nombre de persones a qui la vacuna els ha provocat efectes adversos, 634, una xifra que tan sols representa un 0,56% del total de vaccins administrats fins al 24 de novembre de l'any passat, 112.797. I especifiquen que només s'han alertat set reaccions adverses considerades greus, el que suposa un 1,1% de les notificacions. Cap de les reaccions greus notificades a Andorra no ha tingut un resultat fatal.