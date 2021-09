670 residents buscaven feina a l'agost

Andorra la VellaEl mes d'agost s'ha tancat amb 670 persones inscrites al Servei d'Ocupació en recerca de feina. Aquesta xifra, segons detalla aquest dijous el departament d'Estadística, representa una variació del -5,8% respecte del mes anterior (711 persones) i del -26,7% pel que fa al mateix mes del 2020, en què hi havia 914 persones en aquesta situació. Així mateix, el nombre de demandants en millora laboral a finals d'agost és de 602 persones, fet que representa una variació respecte del mes anterior del -2,7% i una variació del +9,9% respecte del mateix mes de l'any anterior.

El nombre total de demandants de serveis és de 29 persones. D'aquests, cinc són demandants de serveis en situació de baixa mèdica superior a sis mesos, mentre que 24 són demandants de serveis en situació d'ocupació. La variació respecte del mes anterior és d'un +4,3% per als demandants de serveis en situació d'ocupació, mentre que per als demandants de serveis en situació de baixa mèdica superior a sis mesos, la variació és d'un +66,7%.

El nombre de persones beneficiàries de la prestació econòmica per desocupació involuntària decretada per Govern és de 138, un -21,1% respecte al mes anterior (175 persones) i un +176,0% respecte a l’agost de l’any anterior (50 persones). D’altra banda, hi ha 1 persona relacionada amb la temporada de neu beneficiaria de l’ajut.

Pel que fa al nombre total de llocs de treball oferts, és de 979, amb una variació mensual negativa del 3%. Respecte del mateix mes de l'any anterior, la variació del nombre de llocs de treball oferts és positiva, amb un 27,1%.

Quant als demandants d'alta a finals de mes, se n'ha calculat la mitjana. Així, durant els darrers dotze mesos hi ha una mitjana de 1.029 demandants en recerca de feina i 694 en millora laboral, amb una variació positiva respecte del període anterior del 28,7% pel que fa als demandants en recerca i una variació també positiva del 99,3% per als demandants en millora.

En relació amb la mitjana de llocs de treball dels darrers dotze mesos, és de 785, fet que representa un decrement percentual respecte del període anterior del 6,9%.

Pel que fa als perfils de les persones inscrites al Servei d'Ocupació, dels 670 demandants de feina un 28,7% són empleats administratius, un 20,6% treballadors de serveis, restauració, protecció i venedors, i un 16,6% són treballadors no qualificats. De les 602 persones en demanda d'una millora laboral, el 30,7% són empleats administratius, un 19,9% són tècnics i professionals de suport i un 14,5% són treballadors de serveis, restauració, protecció i venedors. Al mateix temps, es van registrar 979 ofertes de llocs de treball, de les quals el 33,3% corresponen a treballs de serveis, restauració, protecció i venedors, un 24,9% a artesans i treballadors qualificats de les indústries i la construcció, i un 17,4% a treballadors no qualificats.

Segons detalla Estadística, la majoria dels demandants d'alta al Servei d'Ocupació que estan en recerca de treball (el 83%) fa menys de sis mesos que estan desocupats, i el 64,3% dels que estan en millora de situació laboral tenen un contracte temporal. Així mateix, del total de desocupats en recerca, la gran majoria (91,5%) són desocupats de curta durada, mentre que el 8,5% són desocupats de llarga durada. Per nacionalitat i temps de residència, s'observa com el grup més nombrós són els espanyols, que representen el 35,8%, seguits dels portuguesos, que representen l'11,6%.

Per tams d'edat es mostra que tant les persones en recerca (43,6%) com les de millora d'un lloc de treball (37,9%) es concentren principalment en el tram de 40 a 59 anys. En aquest sentit, la quantitat de dones en recerca de lloc de treball és lleugerament major a la d'homes, amb un 54,6%. Tanmateix, pel que fa a la millora de la situació laboral, el 55% són dones.

Aquest mes d'agost la majoria de demandants en recerca són de nacionalitat andorrana (44,6%) i de nacionalitat espanyola (31,6%). Així mateix, la majoria de demandants en millora són andorrans (41,5%) i espanyols (32,4%), seguit d'altres nacionalitats (17,1%), portuguesos (7,3%) i per acabar, francesos (1,7%).