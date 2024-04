Els 700 milions que tenen 200 clients de BPA al banc no surten perquè no s'aclareix l'origen

Andorra la VellaLa Secció Civil de la Batllia va declarar la cessació de pagaments i fallida de Banca Privada d'Andorra. L'Agència de Resolució d'Entitats Bancàries (AREB) ha acceptat el càrrec d’administradora judicial. A efectes pràctics, la resolució de la fallida s'inicia amb l'estat dels creditors. En el cas de BPA són bàsicament clients, tot i que pot haver encara algun proveïdor que no hagi cobrat alguna factura concreta. Cada client disposa ara de trenta (30) dies hàbils per presentar els justificants dels diners que considera que té bloquejats a BPA i que vol reclamar. En un segon estadi, els clients, quan es tracta d'una fallida normals amb creditors, podrien recuperar els diners sempre i quan hi hagués per a tothom.

La fallida de BPA, però serà molt diferent per les característiques dels creditors.

Encara hi ha 198 clients que tenen els diners bloquejats a BPA per una xifra global de 700 milions d'euros. Eren part dels clients, la majoria estrangers, que tenien els fons més importants al banc. Tots ells, a hores d'aram no han pogut durant anys demostrar l'origen lícit dels diners bloquejats. I els seus expedients han estat enviats a la Batllia que ha de decidir si els hi obre una causa delictiva per aquest capital que no s'ha pogut justificar que no provingui d'origen criminal.

Com han passat anys sense que els 198 clients bloquejats hagin pogut aportar documentació que alliberi els fons, el més possible és que la gran majoria o tots no pugui recuperar els seus diners ni que es presenti com a creditor. Si es tracta de capital delictiu serà per a l'Estat.