El 76% de les empreses es troben en un estadi de transformació digital bàsic

Andorra la VellaEl 76% de les empreses es troben actualment en un estadi de transformació digital bàsic o inicial. Aquesta és la principal conclusió del tercer estudi de maduresa digital d'Andorra que ha realitzat la consultora Iniced amb MoraBanc i la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d'Andorra, i que s'ha presentat aquest dijous al matí.

L'objectiu de l'estudi és mesurar el grau de maduresa digital de les empreses a Andorra a final del 2023, així com l'evolució dels seus estadis de maduresa digital al llarg del temps mitjançant setze indicadors clau de la transformació digital. Les dades provenen d'una enquesta que han respost 143 empreses del país. L'estudi conclou que les empreses continuen tenint com a assignatura pendent la transformació digital. La nota és d'un 3,55 sobre 10, amb una millora de quatre dècimes respecte a la del segon estudi presentat en 2020 i de nou dècimes comparant-ho amb el 2018.

De totes les empreses consultades, el 27% es troba en un estadi bàsic amb certes iniciatives digitals diferents, independents i disperses. El 49% se situen en l'estadi inicial on comencen a formalitzar algun pla digital dins d'alguna àrea concreta de la companyia. De la resta d'empreses, el 19% acredita una nota d'entre 5 i 6 que les situa en un nivell més estratègic, i un 4,2% tenen una nota d'entre 7 i 10, el nivell més innovador.

Principals conclusions per àrees

Els setze indicadors de l'estudi s'agrupen en quatre grans àrees. La primera analitza la visió, organització i lideratge a les empreses i és l'àmbit que més ha millorat, arribant a una nota del 4,40. Destaca la implementació del teletreball, una opció que fan servir el 97% de les empreses.

Tot i apujar la nota, aquesta part de l'estudi evidencia que el 58% de les empreses dediquen menys del 10% del seu pressupost a la transformació digital.

La segona àrea de l'estudi a les persones i quin grau de formació i coneixements tenen de l'entorn digital. Aquí la nota creix menys i passa de 2,2 el 2020 al 2,87. La part que experimenta una millora més sensible és la de la formació i habilitats digitals dels equips que puja de l'1,7 al 2,5. També s'ha incrementat l'ús de les eines col·laboratives digitals pel treball en equip que fan servir un 16% de les empreses quan el 2020 el percentatge era del 6%.

L'aplicació de la transformació digital en la relació amb els clients és un altre camp important de l'estudi que treu una nota de 2,85, cinc dècimes més que el 2020. Els resultats de l'enquesta evidencien un canvi de model de negoci on el 46% de les empreses han desenvolupat un 'e- commerce' per a la venda en línia. També ha pujat la utilització del CRM com a eina de màrqueting.

El darrer camp de l'estudi és el referent al negoci digital que obté una puntuació de 2,9 quan el 2020 va ser del 2,2. En aquesta part s'analitza com s'apliquen els darrers avenços tecnològics al negoci. Si bé un 71% de les empreses estan incorporant estratègies mòbils, veiem que el percentatge d'implementació d'avenços en temes més actuals baixa. Així només un 12% utilitza el Big Data i Business Intelligence.

L'estudi amplia la mostra

En aquesta edició s'ha ampliat la mostra a negocis d'entre 5 i 10 treballadors, amb les mateixes preguntes. Els resultats mostren que aquest col·lectiu presenta un índex de maduresa digital més baix amb una nota de 2,41 sobre 10.