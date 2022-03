El 85% dels ucraïnesos creuen que han de continuar resistint a la invasió russa

BarcelonaComença la tercera setmana de guerra després de la invasió russa i Ucraïna no està disposada a renunciar a la seva defensa. L’exèrcit i les milícies continuen contenint els atacs a la capital, Kíiv, i se succeeixen els combats en la resta de grans ciutats del país. Malgrat que els morts i els ferits ja es compten per milers i els exiliats per milions, el 85% dels ucraïnesos consideren que han de continuar resistint "sigui quin sigui el cost" i el 68% estan disposats a agafar les armes. Són les conclusions de dues enquestes telefòniques fetes de forma aleatòria a un miler de ciutadans dels territoris que encara controla el govern ucraïnès, i publicades per l’Opinion Research Business International (ORB), un institut que col·labora amb la prestigiosa World Values Survey.

Per a la primera es van recollir les dades entre el 3 i el 4 de març , i es plantejava als enquestats diverses hipòtesis sobre el preu a pagar per acabar amb la guerra. Per exemple, renunciar a la sobirania sobre Crimea, annexionada a Rússia l’any 2014: un 75% dels ucraïnesos majors d’edat no en volen sentir a parlar. O permetre que les zones ocupades de la regió del Donbass passin a formar part de la Federació Russa: aquí el percentatge de rebuig encara és superior, del 78,6%.

Un 56% també rebutgen que Ucraïna hagi d’acceptar el veto a formar part de l’OTAN. Aquest escenari és, però, el que aconsegueix més respostes afirmatives, ja que gairebé el 30% estarien disposats a acceptar-ho a canvi de la retirada dels russos del seu territori.

Acords de pau hipotètics

El 68% dels ucraïnesos estaven disposats a agafar les armes el 3-4 de març, al final de la primera setmana de guerra. El percentatge s’incrementava entre els homes fins al 78% (59% entre les dones). I ja aleshores la preocupació per les necessitats bàsiques era un maldecap important per a la població: el 50% manifestaven patir per poder menjar i el 39% per poder accedir a l’aigua potable.

¿Està disposat a agafar les armes per resistir a l’ocupació russa d’Ucraïna?

La segona enquesta, feta aquesta mateixa setmana, el 8 i 9 de març , consolidava la voluntat de resistència. El 85% creuen que s’ha de continuar resistint tot i el preu a pagar per fer-ho i el 86% consideren que la resistència seguirà encara que Rússia aconsegueixi el control total del país durant les pròximes setmanes. En aquesta enquesta es refermen conclusions de l'anterior, com que només el 29% dels ciutadans acceptarien que es vetés el seu país per formar part algun dia de l’OTAN (només el 24% acceptarien el veto a integrar-se en la Unió Europea). En canvi, el 40% acceptarien que s’impedís a l'Aliança Atlàntica situar armes i tropes als països fronterers amb Rússia a canvi de posar punt final a la guerra. Totes són hipòtesis perquè el president rus, Vladímir Putin, reclama que s'acceptin totes les seves peticions alhora.

Zelenski, reforçat per la ciutadania

El president ucraïnès, Volodímir Zelenski, s’ha convertit en una icona mundial de la resistència a l’imperialisme rus. I la seva imatge també està deixant empremta dins les seves fronteres. Segons ORB, el 88% dels ucraïnesos són favorables (25%) o molt favorables (63%) a l’estratègia que està seguint el seu president.

Suport al president Zelenski

Les dues enquestes ofereixen una visió de com estan vivint els ciutadans el conflicte, malgrat totes les precaucions que s’han de tenir amb els resultats, tenint en compte la situació de guerra; els dos milions de persones que ja han marxat del país (especialment dones i menors); el fet que només es consulti aquells que viuen en territori controlat pel govern ucraïnès; els desplaçaments interns per evitar les zones de conflicte o la mateixa voluntat que poden tenir aquestes persones de respondre una enquesta tenint en compte totes les circumstàncies anteriors.