La 8a Caminada bat rècords i permet a Assandca recaptar gairebé 10.000 euros per a la lluita contra el càncer

Andorra la VellaL’Associació Andorrana contra el Càncer (Assandca) ha aconseguit recaptar 9.984,98 euros en la Caminada contra el càncer 2021. És la xifra feta pública aquest dimarts després del recompte de samarretes venudes i sumada la donació que també ha fet la Fundació Jacqueline Pradère. La vicepresidenta de la Fundació, Cristina Urbiola, i el director general de Grup Pyrénées, Sergio Romero, han entregat aquest dimarts al president d'Assandca, Josep Saravia, el xec amb la xifra rècord, que supera en més de 1.500 euros l'anterior recaptació més alta (la del 2019, quan es van obtenir 8.429,82 euros).

La recaptació, que servirà per finalitats socials de l’entitat, com oferir ajut econòmic, assessorament i serveis als malalts de càncer del Principat, ha superat amb escreix les expectatives dels organitzadors —Assandca, Fundació Jacqueline Pràdere i Grup Pyrénées—, que van encarregar la producció de 1.300 samarretes que es van exhaurir dies abans de la Caminada. Les samarretes serveixen per identificar els participants a l'acte i alhora per recaptar fons. Des de 2017 no tenen preu, sinó que cadascú en paga el que vol i pot, cosa que ha fet augmentar substancialment les recaptacions des de llavors. Enguany, a més, un cop exhaurides no van ser pocs els que van voler fer igualment una aportació econòmica.

Saravia ha qualificat la xifra d'extraordinària: "Sabíem que després de la Caminada 2020, que cadascú va fer pel seu compte a causa de les restriccions per la Covid, la gent tenia ganes de retrobar-se i de fer públic el seu compromís amb la causa, però no ens esperàvem arribar a aquestes xifres. A la Caminada d'enguany es respirava un ambient d'emocions a flor de pell. Després del llarg confinament necessitàvem una catarsi col·lectiva i aquest esdeveniment ens l'ha facilitat". Sergio Romero, ha expressat un desig de cara a la propera edició: "Tant de bo el 2022 puguem arribar als 11.000 euros, jo així ho espero". Per la seva banda, Cristina Urbiola, ha valorat: "Una vegada més, la Caminada ha estat un gran èxit, i estem molt satisfets de poder donar suport a Assandca en la seva ajuda als malalts de càncer".