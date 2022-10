900 persones marxen contra el càncer

Unes 900 persones han participat, avui, en la Caminada contra el Càncer 2022 organitzada per l'Associació Andorrana contra el Càncer (Assandca), Pyrénées Andorra i la Fundació Jacqueline Pradère. El mal temps no ha aturat a tots aquells participants solidaris que han recorregut els 3,7 quilòmetres de trajecte, que ha començat a la plaça del Poble seguint diversos espais de la capital i d'Escaldes-Engordany com el carrer Prat de la Creu o el Camí Prada Casadet. El president d'Assandca, Josep Saravia, ha valorat la jornada com "un èxit" i ha celebrat que s'hagin exhaurit les 1.500 samarretes que l'organització havia dissenyat per a l'ocasió. Aquesta és la novena edició de l'esdeveniment, que es va celebrar per primera vegada l'any 2020.

Saravia ha aprofitat l'acte per tornar a reivindicar aspectes, com ara, la manca de dades sobre la malaltia. Saravia, considera que no són representatives de la situació actual. "Hi ha alguna cosa que no quadra" ha assegurat Saravia, qui ha puntualitzat que no acaba de comprendre per què a Andorra apareix un nombre més alt de persones amb càncer de pell que als països veïns. "No entenem per què. En canvi, els càncers que predominen als altres països, com el càncer de pròstata en els homes, aquí és el càncer de còlon" afegia posant de manifest el seu desconcert. Pel que fa a la polèmica sobre la instal·lació d'una unitat de radioteràpia al país, Saravia ha plantejat la possibilitat de contractar el mateix servei que ofereixen els hospitals especialitzats de Catalunya a través del lloguer d'un equip.