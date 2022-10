96 denúncies per violència de gènere en el que portem d'any

Andorra la VellaIgualtat ha atès aquest any 255 dones que han anat al Servei d'Atenció a les Víctimes de Violència de Gènere, de les quals 96 han tramitat una denúncia, tal com informa RTVA. La violència física és la part visible d'aquesta xacra social, però el maltractament psicològic té moltes formes, com insults, control, manipulació, xantatge, menyspreus... I és precisament aquesta part la que costa més de demostrar, tal com ho explica la tècnica i psicòloga del Ministeri d'Igualtat, Mònica Àlvarez.

Àlvarez exposa que la psicològica sempre és present en un cas de maltractament, i que normalment és una situació que es dona a l'esfera privada. Això fa complicat traslladar-ho en l'àmbit legal, perquè és difícil de demostrar. A més les víctimes poden sentir-se qüestionades. La tècnica assegura que el millor que es pot fer és empoderar aquestes dones el màxim possible i que prenguin elles la decisió, ja que cada cas és diferent i no es pot vincular el procés de recuperació al resultat en l'àmbit judicial, que no és del tot positiu per a elles.

L'any 2021 es van atendre 321 dones, de les quals van posar-ne denúncia 122.