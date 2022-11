La 9a Caminada contra el càncer recapta 9.800 euros

La 9a Caminada contra el Càncer ha recaptat un total de 9.801,84 €, una xifra gairebé idèntica a la de l'any passat i que frega l'objectiu marcat per Assandca que es proposa superar els 10.000 euros l'any que ve. En aquesta edició ha estat clau el nombre de samarretes venudes que han estat 1.303, mentre que l'any anterior van ser 1.150. Això implica que més gent s'ha abocat a la causa de la lluita contra el càncer, tot i que l'aportació mitjana ha estat més baixa, a causa, probablement, de la situació de crisi i encariment dels preus que estem vivint (cal recordar que la samarreta no té un preu establert sinó que se'n paga la voluntat). Així ho ha assegurat el president d'Assandca, Josep Saravia, que ha rebut el xec per part del director general de Grup Pyrénées, Sergio Romero, i de la vicepresidenta de la Fundació Jacqueline Pradère, Cristina Urbiola.

"La Caminada contra el Càncer, que és l'esdeveniment més gran que organitzem, és un projecte concebut i executat a tres bandes. Cada edició la treballem a fons les tres parts buscant maneres d'arribar al màxim de gent, ja que compartim l'objectiu d'obtenir recursos per facilitar la vida de les persones que pateixen càncer", ha afirmat Saravia. En aquest sentit, "la feina per a l'any següent comença en el mateix moment que acaba la Caminada anterior" ha indicat Romero.