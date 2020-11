Andorra la Vella i Escaldes-Engordany encenen els llums de manera conjunta

Deixar de banda rivalitats i fer una encesa conjunta que simbolitzés la necessitat de generar “il·lusió i esperança” als ciutadans. Aquest és l’acte que han volgut plasmar els comuns d’Andorra la Vella i Escaldes-Engordany fent una encesa de l’enllumenat de Nadal conjunta al carrer de la Unió en què les dues cònsols majors, la d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, i la d’Escaldes-Engordany, Rosa Gili, han premut el botó que simbòlicament ha servit per encendre els llums que durant tot el Nadal volen aportar als ciutadans, en uns moments especialment complicats com els actuals, una mica d’esperança, tal com han manifestat les dues cònsols.

D’aquesta manera, Marsol ha dit que l’enllumenat “crea il·lusió” i ha celebrat que precisament aquest divendres es veiés més gent al principal eix comercial del país. En aquest sentit, ha manifestat que s’espera que aquest enllumenat pugui ajudar, precisament, també, a animar les compres i beneficiar, d’aquesta manera, al comerç. En el mateix sentit, Gili ha destacat que aquest any han estat molts els actes que no s’han pogut fer per culpa de la Covid-19 i que per això s’ha volgut dur a terme aquesta encesa de forma conjunta per donar-li “una mica més de pes”. A més, Gili ha manifestat que precisament els llums no tenen “cap perill” pel que fa a la Covid i per tant, després d’un any en què els ciutadans han hagut de “renunciar a moltíssimes coses” s’ha considerat que s’havia d’apostar pels llums per portar “il·lusió i esperança” i també per donar “dinamisme” al comerç. De fet, a banda de la il·luminació dels carrers establiments comercials com Pyrénées també han encès les llums.

Marsol ha concretat que la corporació ha invertit aquest any en enllumenat una xifra similar a l’any anterior, uns 180.000 euros i que s’ha il·luminat de manera molt especial totes les zones comercials de la parròquia. Així, ha destacat que en pràcticament tots els barris s’estrena il·luminació i que a Meritxell s’ha optat per la mateixa ja que és identificativa de la via comercial. Pel que fa a Escaldes-Engordany, Gili ha explicat que s’intenta arribar arreu de la parròquia i que la inversió és de 300.000 euros, un 30% menys que l’any anterior, per adaptar-se, precisament, a les circumstàncies actuals.

Pel que fa a la cavalcada que d’altres anys es feia de manera conjunta i que aquest any no serà possible, Marsol ha manifestat que la corporació treballa en diferents opcions i que una és la que ja es va avançar que els Reis passin per tots els barris perquè els infants els puguin veure prop de casa seva però ha afegit que cal anar “dia a dia” ja que la pandèmia obliga a prendre decisions en l’últim moment. Des d’Escaldes-Engordany, Gili ha destacat que la Unió Proturisme treballa en els protocols sanitaris i ha destacat que no podrà ser una cavalcada com la d’altres anys però que “es treballa perquè n’hi hagi” ja que “és important per als nostres infants”.

Poc després d’aquesta encesa conjunta, Andorra la Vella ha donat el tret de sortida al Poblet de Nadal, que aquest any ocupa més espai que altres anys; de fet, hi ha casetes a la plaça de sobre l’aparcament Vinyes i s’ha habilitat un nou accés pel carrer de la Vinyeta per facilitar la circulació dels visitants. El mercat estarà instal·lat fins al 27 de desembre tot i que la corporació ja va anunciar que es pot posposar fins a Reis en funció de l’arribada de turistes. Marsol ha reivindicat que aquesta cita s’havia de fer pensant en els ciutadans del país i que, després, si poden venir els turistes, doncs serà més positiu.