Andorra continua amb una incidència de la Covid disparada, amb un centenar de positius diaris

Andorra registra 3.190 casos de Covid-19, això significa 195 infeccions més que dilluns, amb més d’un miler de casos actius, concretament, 1.120. Amb aquestes xifres, doncs, continua la mitjana de les darreres dues setmanes d’un centenar de positius diaris, i una incidència del virus que continua disparada al país, “amb una ascensió molt important”, segons ha explicat aquest dimecres el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet. Ara bé, aquesta incidència no es tradueix, de moment, en una major pressió hospitalària. Aquest dimecres hi ha tretze pacients ingressats a planta d’hospitalització, i sis a la Unitat de Cures Intensives. I continuen sis persones més a l’àrea Covid del Cedre.



Els pacients ingressats “han anat augmentant, però encara queden lluny de la pressió hospitalària que hi va haver durant la primera onada”, ha observat Benazet.



“Estem reportant les nostres dades epidemiològiques a tots els països europeus i també als seus sistemes sanitaris, i en aquestes dades ens diferenciem dels altres per la taxa de letalitat, que a Andorrà està a 1,9 i és de les més baixes d’Europa perquè tenim molta capacitat diagnòstica, i perquè estem fent molts tests, 7.000 per setmana, sent els que més en fem d’Europa, seguits de Luxemburg. Els països del voltant, França en fa 1.200 i Espanya, 1.300.



Pel que fa a la taxa de reproducció, aquest dimecres es troba a 1,1, però "hem de tenir en compte que hi va haver una aturada de la màquina de TMA i alguns resultats van amb retard", ha comentat. Tot i així, ha emfasitzat aquesta baixada i ha indicat que l'objectiu és arribar per sota d'1. Per contra, la incidència acumulada en els darrers catorze dies per cada 100.000 habitants continua sent molt elevada i és una dada preocupant, que contrasta amb la poca letalitat, amb la poca pressió al sistema sanitari i que s'ha d'interpretar mirant el gran nombre de tests que es fan a país, ha dit.

A més, en matèria de Salut, el consell de ministres també ha decretat un concurs per a la contractació d'una instal·lació hotelera per a residents de centres sociosanitaris que serveixi per a aïllament i per a pacients de Covid-19. En aquests moments hi ha la cinquena planta del Cedre, però en cas de necessitat, no es voldria utilitzar més espai del centre sociosanitari i s'utilitzaria un hotel, ha declarat el ministre. De fet, ha especificat que la contractació només es faria en cas de necessitat i els hotels tenen fins als 29 d'octubre per presentar les seves propostes.